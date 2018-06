LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: venerdì 15 giugno. Il Napoli ci prova per Dembelè del Tottenham, Monaco interessato a Mandragora

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CALCIOMERCATO DI GIOVEDÌ 14 GIUGNO

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di calciomercato di venerdì 15 giugno. Anche oggi seguiremo tutte le principali trattative non solo delle squadre italiane ma anche dei campionati esteri. Trattative, indiscrezioni, ufficialità e tutto quanto accadrà in quest’altra lunga giornata di calciomercato. Senza dimenticare le notizie che arrivano dalla Russia, epicentro del calcio mondiale in questo mese. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di calciomercato di venerdì 15 giugno!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

22.04 ARSENAL: Secondo quanto riporta il Mirror, potrebbe essere in Inghilterra e non in Italia il futuro di Gelson Martins che ha rescisso con lo Sporting Club de Portugal. Arsenal interessato all’esterno che è un’occasione a parametro zero

21.47 NAPOLI: Il Napoli è a caccia di un erede di Jorginho. Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino, nei giorni scorsi il club azzurro, e in particolare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, avrebbe incontrato gli agente di Mousa Dembelè del Tottenham per cercare di capire se esistano le basi di un passaggio un azzurro, ricevendo però un riscontro negativo. Secondo il quotidiano, infatti, al momento il club inglese pare orientato a cedere il forte mediano belga in Cina.

21.39 JUVENTUS: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli a fronte di un corrispettivo di € 7,5 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 1,25 milioni al maturare di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023″.

21.26 CROTONE: Arrivano aggiornamenti sulla panchina del Crotone. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il Foggia in questi minuti avrebbe dato il via libera al passaggio di Giovanni Stroppa in Calabria. Adesso il tecnico è pronto per siglare il nuovo accordo con la società della famiglia Vrenna. Firma che dovrebbe arrivare martedì.

21.13 JUVENTUS: Il Monaco vuole Mandragora. Il club del Principato ha incontrato la Juve: sarebbe pronto a mettere anche subito sul piatto i 20 milioni richiesti, con o senza bonus. Privando però la Juve del diritto di riacquisto o di una percentuale sull’eventuale futura rivendita.

21.01 WATFORD: Il Watford ha ingaggiato il difensore Marc Navarro dall’Espanyol. Lo ha annunciato il club di Premier League. Lo spagnolo ventiduenne, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, si è unito agli Hornets con un contratto quinquennale. Navarro aveva lasciato Barcellona per accasarsi all’Espanyol a 16 anni. Ha esordito in Liga nel gennaio 2017, segnando nella vittoria per 3-1 sul Granada e complessivamente ha collezionato 36 presenze.

20.47 INTER: Secondo quanto riporta beIN Sports, Tanguy Ndombèlé sarebbe anche nel mirino dell’Inter. Reduce dalla stagione con la maglia del Lione, il centrocampista classe 1996 sarebbe ora sul taccuino di tante società. In Italia anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell’ex Amiens, in Premier League piacerebbe a Chelsea e Tottenham mentre l’Atletico Madrid, in Spagna, lo avrebbe messo altrettanto sul suo taccuino.

20.34 LECCE: Il Lecce è al lavoro con la Lazio per chiudere l’arrivo in Salento di Luca Germoni e Simone Palombi. Il primo, esterno mancino classe ’97, è reduce dall’esperienza con il Perugia dove ha collezionato 11 presenze in stagione, mentre il secondo, centrocampista classe ’96, ha giocato 14 gare con la Salernitana dove è arrivato nel mercato di gennaio. I due arriverebbero in giallorosso in prestito secco.

20.28 INTER: Come riporta la stampa andalusa, il Siviglia non ha rinunciato all’idea di acquistare il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. Dopo la fumata nera proprio alla fine della sessione invernale, il club spagnolo può tornare alla carica dopo il Mondiale

20.16 REAL MADRID: “Il Santos e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il futuro trasferimento di Rodrygo Goes. Il giocatore si unirà al Real Madrid nel luglio del 2019. Questa è la trattativa più redditizia nella storia di un club sudamericano”

20.07 CHIEVO: Cresce l’interesse per Bismark Ngissah. Classe ’98, di proprietà del Chievo, nell’ultima stagione in prestito alla Viterbese, il giovane attaccante ghanese è finito nel mirino di diversi club, italiani ed esteri. In particolare, sondaggi di Pro Vercelli e SudTirol, ma anche Pescara e Livorno hanno chiesto informazioni. E all’estero c’è il Kukësi, arrivato secondo nell’ultima edizione della Kategoria Superiore, l’equivalente albanese della nostra Serie

19.59 FIORENTINA – Tomovic, standoa quanto riferito da 90min.com sarebbe stato ceduto dalla Viola al Chievo Verona. Si attende l’ufficialità di una delle due società.

19.46 ROMA – I capitolini sarebbero su Pinamonti dell’Inter: i nerazzurri hanno bisogno di fare cassa: l’affare si concluderà entro fine mese.

19.32 INTER – Si attende soltanto la firma: pronto il rinnovo per Antonio Candreva: lo annuncia Sky Sport.

19.13 NAPOLI – Partenopei ad un passo dal rinnovo di Zielinski: la firma a fine giugno. Lo scrive 90min.com.

19.01 SAMBENEDETTESE: Si è concluso a Roma l’incontro tra la dirigenza della Sambenedettese e Zdenek Zeman. L’ex Pescara non è disposto ad allenare in Serie C: difficilmente le parti riusciranno a trovare un accordo.

18.49 NAPOLI: Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Salvatore Sirigu per un contratto triennale, ma manca l’intesa col Torino, che al momento – su indicazione di Walter Mazzarri – ha fatto sapere di non essere intenzionato a cedere il portiere. Lo riporta ‘Tuttomercatoweb”.

18.34 BOLOGNA: Secondo quanto riporta Sky Sports UK, Adam Masina del Bologna sarebbe a un passo dall’addio. L’emittente britannica spiega infatti che il giocatore starebbe già effettuando le visite mediche con il Watford.

18.18 LAZIO: Ighli Tare a lavoro, il calciomercato della Lazio è in fermento. Il direttore sportivo dei biancocelesti sta sondando diverse piste per rinforzare il centrocampo del tecnico Simone Inzaghi. Primi contatti con l’Udinese, un sondaggio per Seko Fofana che nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze e 3 gol in campionato.

18.06 CHIEVO: Tomovic-Chievo, un matrimonio destinato a continuare. Il clib clivense, indatti, ha ufficializzato l’accordo con la Fiorentina per l’acquisto a titolo definitivo del serbo classe ’87: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del difensore Nenad Tomovic. Il nuovo contratto che legherà il difensore serbo al Chievo Verona scadrà il 30/06/2021 con opzione per il prolungamento per il quarto anno”.

17.50 MANCHESTER CITY – UFFICIALE: Angelino è stato ceduto al PSV Eindhoven.

17.36 NAPOLI – Hysaj verso la conferma come ha dichiarato il suo agente.

17.27 TORINO – Mazzarri avrebbe chiesto l’ex juventino Pereyra ma la richiesta del Watford sarebbe troppo elevata.

17.19 SAMPDORIA – UFFICIALE: Mikulic è stato ceduto all’Hajduk Spalato.

17.09 ATALANTA – Cabezas viaggia verso l’Argentina, ormai è a un passo dall’Independiente.

16.58 BENEVENTO – Diabaté verso l’addio, il Saint-Etienne si è mosso per il giocatore.

16.47 PARMA – Interessa Vukovic dell’Olympiakos ma è duello con il Bologna come riporta parmalive.com.

16.34 INTER – Tuttomercatoweb parla di un summit per Santon. Prosegue lo stallo sul rinnovo del terzino sinistro, in scadenza nel 2019.

16.22 BOLOGNA – Prosegue il pressing per Emil Audero, portiere della Juventus e in prestito al Venezia. Per l’attacco si pensa a Lapadula del Genoa e a Paloschi della SPAL come riporta il Resto del Carlino.

16.03 JUVENTUS – Prosegue il pressing per Aleksandr Golovin, ieri assoluto protagonista ai Mondiali. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero offerto 20 milioni di euro contro i 25 richiesti dal CSKA Mosca.

15.58 JUVENTUS – Prosegue il forcing per De Ligt, 18enne centrale del PSV, che potrebbe arrivare in bianconero qualora Daniele Rugani e Mehdi Benatia dovessero salutare il club.

15.54 REAL MADRID – Ufficiale, I Blancos hanno comunicato di aver acquistato Rodrygo Goes dal Santos. Il giocatore arriverà a Madrid nel luglio 2019.

15.42 PSG – Secondo Tuttosport, il club parigino avrebbe messo gi occhi su Alex Sandro della Juventus e su Leonardo Bonucci del Milan, in attesa di arrivare a Gigi Buffon.

15.33 JUVENTUS – La trattativa per Joao Cancelo non esclude l’arrivo in bianconero di un altro terzino. I favoriti sono Matteo Darmian del Manchester United e Juan Bernat del Bayern Monaco.

15.21 ROMA – L’eventuale cessione di Alisson al Real Madrid aprirebbe due strade alla Roma. Secondo calciomercato.com, i giallorossi avrebbero puntato sul portiere Areola del PSG e su FedericoChiesa, per ilquale occorre un’offerta d 50 milioni alla Fiorentina.

15.09 MILAN – Diversi club si sono fiondati su Nikola Kalinic, ambito da Fenerbahce, Siviglia e diverse squadre inglesi, secondo calciomercato.it. Ma l’attaccante croto vuolerestare in rossonero.

14.58 NAPOLI – Ancelotti svela un retroscena che fa gioire i tifosi partenopei: “Ho rifiutato l’Italia per allenare il Napoli”.

14.48 JUVENTUS – Il Valencia vuole denaro contante e non contropartite tecniche per Joao Cancelo. A rivelarlo è Tuttosport, che nega l’ipotesi Pjaca nella trattativa.

14.39 NAPOLI – Radio Marte svela che il ds Giuntoli sarebbe a Capri con l’agente di Piotr Zielinski per chiudere l’accordo per il rinnovo del contratto del polacco. E nello stesso albergo c’è anche Federico Chesa.

14.29 SHANGHAI SHENHUA – Il club cinese ha messo gli occhi su Stefano Sturaro. Secondo Tuttosport, sarebbe pronta ormai l’offensiva per il centrocampista della Juventus.

14.14 JUVENTUS – Andrea Favilli ritorna alla Juventus, che lo riscatta per 7,5 milioni più 1,25 di bonus all’Ascoli. Dopo le visite mediche è arrivato l’annuncio ufficiale del club.

14.07 BARCELLONA – Secondo Alfredo Pedullà, il club catalano avrebbe messo gli occhi su Gundogan, talentuoso centrocampista tedesco del Manchester City.

14.00 UDINESE – Hidde ter Avest, terzino destro classe 1997, ha firmato un contratto di quattro anni con l’Udinese. L’olandese arriva dal Twente Enschede

13.58 NAPOLI – Fabian Ruiz, fantasista del Betis, è un giocatore del Napoli. Secondo Radio CRC i due club avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in Italia del giocatore con il pagamento della clausola rescissoria da parte di De Laurentiis

13.51 FIORENTINA – Secondo quanto sostiene sul suo sito Alfredo Pedullà, la priorità del centrocampista offensivo croato Pjaca, in uscita dalla Juventus, sarebbe la Fiorentina. I bianconeri vorrebbero usare il suo cartellino come merce di scambio per arrivare a Cancelo del Valencia

13.43 VENEZIA – A breve verrà comunicata data e ora del nuovo allenatore, Stefano Vecchi, reduce dal trionfo nel campionato Primavera alla guida dell’Inter

13.35 BARCELLONA – Clamorosa rivelazione di Marca che, secondo il racconto di un amico intimo di Neymar, parla di un contatto tra l’attaccante brasiliano e il club catalano per unn ritorno che avrebbe dell’incredibile

13.23 DEPORTIVO LA CORUNA – Nacho Gonzales è il nuovo allenatore del club maiorchino. Lo comunica il quotidiano spagnolo Marca

13.10 SASSUOLO – E’ ufficiale! Djuricic, trequartista della Sampdoria lo scorso anno in prestito al Benevento, passa al Sassuolo che lo ha ingaggiato con un contratto di 4 anni

13.01 ROMA – 70 milioni più bonus: questo il prezzo fissato dalla Roma per la cessione al Real di Alisson. Cessione che sembra sempre più vicina. Cresce l’interesse dei giallorossi per Meret, portiere dell’Udinese che interessa anche alla Fiorentina

12.48 JUVENTUS – L’avvicinamento di Sarri ha fatto impennare l’interesse del Chelsea per il centrale difensivo bianconero Rugani e sono 40 i milioni che vorrebbe il club torinese

12.38 MILAN – Finito il cda. Le poche notizie trapelate parlano di una rigidità da parte di Elliot per la restituzione del finanziamento ma è probabile che nelle prossime ore si sappia qualcosa in più anche sul possibile socio americano di Li

12.25 JUVENTUS – Proseguono le trattative tra Juventus e Cancelo. Il Valencia vuole 40 milioni di euro, la Juve cerca uno sconto ma sembra molto interessata all’esterno ex Inter

12.11 INTER – Confermato il rinnovo di contratto per Candreva fino al 2021 ma il giocatore seconda la Gazzetta dello Sport potrebbe comunque lasciare il club nerazzurro

12.03 NAPOLI – C’è anche Keylor Navas tra i candidati alla porta del Napoli. A sostenerlo è il Corriere dello Sport

11.58 SAMPDORIA – Confermato il rinnovo di contratto fino al 2022 per Giacomo Vrioni che però potrebbe essere ceduto a qualche club di serie B

11.52 TORINO – Il difensore Erik Ferigra sarà riscattato dal Torino a titolo definitivo. Il cartellino è di proprietà della Fiorentina

11.45 CHELSEA – Si avvicina l’accordo con Maurizio Sarri per le prossime due stagioni. Intensificati gli incontri fra le parti negli ultimi giorni, come riporta Calciomercato.com, con l’aggiunta della “chicca” Gianfranco Zola come possibile assistant coach del tecnico toscano

11.33 SPORTING LISBONA – Sinisa Mihajlovic in testa nella corsa per la panchina dello Sportiong Lisbona. Lo sostiene il quotidiano portoghese Record

Mercado – Mercado ferve: todos os rumores e negócios ao pormenor https://t.co/vcWidEtKDP — Diário Record (@Record_Portugal) June 15, 2018

11.26 TORINO – Rinnovo di contratto per il difensore granata Emiliano Moretti che giocherà anche l’anno prossimo nel Torino.

Moretti rinnova sino al 2019 – Il difensore in granata per un'altra stagione https://t.co/90vGomVgs8 #SFT pic.twitter.com/PwcF5bsZeL — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 15, 2018

11.19 SASSUOLO – E’ sempre Zaza l’obiettivo numero uno per il club nero-verde. Suggestivo il possibile ritorno dell’attaccante della Nazionale in Emilia dopo le stagioni alla Juve e in Spagna

11.11 FIORENTINA – Iniziate le visite mediche per il difensore slovacco David Hancko che ha espresso anche la sua soddisfazione per la nuova destinazione

11.00 BENEVENTO – Molto attivo il club campano che vuole tornare subito in serie A. Non verrà rinnovato il contratto al portiere Piscitelli, mentre gli obiettivi sono i due giocatori del Bologna Cesar Falletti e Felipe Avenatti, arrivati in rossoblù lo scorso anno dalla Ternana

10.51 MILAN – Chiare le dichiarazioni del mister Gattuso a margine del match inaugurale dei Mondiali. “Il Milan ha nel mirino un grande centrocampista!”

10.43 BENEVENTO – Sandro, centrocampista del Benevento che dovrebbe lasciare la Campania, sarà con ogni probabilità riscattato dal club giallorosso (è di proprietà dell’Antaslyaspor) ma forte è l’interesse da parte di alcuni club di serie A di media fascia, con il Genoa in pole position. Lo sostiene Il Mattino

10.36 LEEDS – Sarà El Loco Bielsa il nuovo allenatore del club inglese, che vuole tornare in Premiership dopo tanti anni di cadetteria

10.21 FIORENTINA – Giovanni Di Lorenzo, 23 anni, lo scorso anno in forza all’Empoli, è l’obiettivo principale della Fiorentina, a caccia di un esterno difensivo. Avviata la trattativa per il trasferimento del giocatore in viola

10.10 AVELLINO – A breve la prestazione ufficiale del nuovo allenatore Michele Marcolini

10.03: ATLETICO MADRID -Avanti con Griezmann. Il francese sarà l’attaccante della squadra di Simeone anche nella prossima stagione!

Todo lo que gana el Atleti con la continuidad de Griezmann https://t.co/fqVfC0OltS — AS (@diarioas) June 15, 2018

9.57 MILAN – “Niente nuovo socio: Li ora è nei guai“. È questo il titolo di Libero, in riferimento alla situazione societaria dei rossoneri, che ora rischiano grosso dovendo dare una risposta all’UEFA in tempi brevi

9.51 NAPOLI – In dirittura d’arrivo l’affare Lainer: il terzino del Salisburgo è vicino a vestire la maglia azzurra, come conferma Il Mattino

9.39 INTER – La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa tra Inter e Roma per Nainggolan: Ausilio ha offerto 22 milioni più alcuni giovani della Primavera campione d’Italia, Monchi ne chiede 35

9.32 ROMA – Trova conferme la trattativa con il Real Madrid per Alisson. Anche su Tuttosport si parla di 70-75 milioni per il cartellino del brasiliano

9.24 FIORENTINA – Il Corriere Fiorentino fa il punto sul mercato viola: Hancko è ufficiale, mentre l’Udinese ha frenato per Meret, per il quale quindi la trattativa si complica

9.16 ROMA – “Tutto fermo” è il titolo dell’Avvenire sullo stadio della Roma, dopo il caos legato agli arresti dei giorni scorsi

9.04 BENEVENTO – Il Sannio rivela che i giallorossi sono vicini ad Andrés Tello, centrocampista ex Empoli e Bari ma di proprietà della Juventus

8.58 TORINO – Su Tuttosport si fa il punto della situazione: i granata vogliono chiudere per La Gumina del Palermo, al quale è stato dato un ultimatum; sempre più vicino il ritorno di Bruno Peres

8.52 LAZIO – Il Corriere di Bergamo riporta l’interesse dei biancocelesti per Freuler: la Lazio sarebbe disposta a mettere sul piatto 25-30 milioni

8.45 ROMA – “Alisson: ci siamo“. Secondo Il Corriere della Sera sarebbe in dirittura d’arrivo il passaggio del brasiliano al Real Madrid per circa 75 milioni di euro

8.38 JUVENTUS – Su Tuttosport si fanno i nomi di Golovin e Cancelo, per i quali Marotta sembra intenzionato a chiudere al più presto

8.26 INTER – “Non solo Ninja” è il titolo dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: oltre a Nainggolan, infatti, si fa il nome di Aleix Vidal del Barcellona

8.14 LAZIO – Frenata per Felipe Anderson al West Ham: Sky Sport riporta del rifiuto degli inglesi alle condizioni del club italiano, che chiede 35 milioni più 5 di bonus e la percentuale sulla futura rivendita

8.08 CHELSEA – Come riporta Sportitalia, i Blues potrebbero far spesa in Italia: Daniele Rugani e Kostas Manolas hanno scavalcato nelle gerarchie Koulibaly, dichiarato incedibile da Ancelotti

ore 8.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di calciomercato!

Foto: Gianfranco Carozza