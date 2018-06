Spagna-Marocco, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

L’ultima giornata del gruppo B dei Mondiali vedrà sfidarsi Spagna e Marocco. Le Furie Rosse non hanno brillato fin qui: all’esordio sono stati fermati dal Portogallo e da Cristiano Ronaldo, poi hanno faticato contro l’Iran. Ora, però, hanno l’occasione di giocarsi il primo posto: servirà vincere e farlo con più gol di scarto possibili, vista la concorrenza proprio dei lusitani. Contro ci sarà il Marocco, già eliminato ma desideroso di chiudere il Mondiale in maniera onorevole.

Spagna-Marocco è in programma lunedì 25 giugno alle ore 20.00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Mondiali FIFA.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Marocco

Il programma

Lunedì 25 giugno

ore 20.00 Spagna – Marocco













