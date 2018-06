Spagna-Marocco, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Poco turnover per Hierro, spregiudicatezza per i Leoni dell’Atlante

Oggi si chiude il gruppo B, nei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alle ore 20.00, l’Arena Baltika di Kaliningrad sarà teatro della sfida tra Spagna e Marocco. Le Furie Rosse vanno a caccia dei tre punti per assicurarsi gli ottavi di finale mentre i marocchini giocheranno per l’onore, avendo raccolto due ko nei precedenti incontri ed essendo stati aritmeticamente eliminati.

La compagine di Fernando Hierro è in vetta al raggruppamento con 4 punti, insieme al Portogallo, e le statistiche sono le stesse in termini di differenza reti, nel totale e negli scontri diretti, nonché i gol realizzati. Pertanto, sarà fondamentale, per gli iberici, essere prolifici per assicurarsi il primato ed evitare un accoppiamento complicato nel prossimo turno.

In questo senso la formazione di Hierro non dovrebbe discorsarsi molto da quella già vista nelle precedenti uscite con i lusitani e l’Iran. L’intoccabile dovrebbe essere l’attaccante dell’Atletico Madrid Diego Costa, in grande condizione: il centravanti ha segnato 9 reti nelle ultime 9 gare con la Nazionale (3 in questo Mondiale tra l’altro). Imprescindibili poi le geometrie di Isco, l’imprevedibilità di David Silva ed il genio di Iniesta. Elementi che fanno della Spagna una delle candidate alla vittoria finale, che però non potrà permettersi distrazioni al cospetto di una compagine già con il biglietto di ritorno.

La squadra di Renard non potrà che giocare per l’orgoglio. Guardando i match disputati, specie l’ultimo contro i portoghesi, i Leoni dell’Atlante avrebbero meritato qualcosa in più degli zero punti in graduatoria. Tante le chance sprecate contro Cristiano Ronaldo e compagni. Pertanto, non avendo nulla da perdere, i marocchini potrebbero gettare il cuore oltre l’ostacolo. Osservati speciali Ziyech (calciatore seguito dalla Roma), Boussoufa, Belhanda (numero 10, il più creativo) e Amrabat sulla corsia di destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Iniesta; Vazquez, Isco, David Silva; Diego Costa.

MAROCCO (4-2-3-1): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Saiss, Harit; El Ahmadi, Belhanda; Boussoufa, Ziyech, N. Amrabat; El Kaabi.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com