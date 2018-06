Sorteggi Champions League 2019: data, programma e orari. Le fasce e le possibili avversarie delle italiane

Giovedì 30 agosto (ore 18.00) si svolgerà a Montecarlo il sorteggio dei gironi della Champions League 2018-2019. Nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi che caratterizzeranno la prima fase della massima competizione continentale. Il format del torneo cambierà rispetto agli ultimi anni visto che saranno al via le migliori quattro squadre dei quattro campionati europei più importanti. L’Italia si affiderà a Juventus, Napoli, Roma e Inter.

I bianconeri sono già certi dell’inserimento in prima fascia come tutti i campioni nazionali dei tornei principali. Gli uomini di Max Allegri sono così certi di evitare Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, PSG e Lokomotiv Mosca ma anche Real Madrid e Atletico Madrid, vincitori rispettivamente della Champions League e dell’Europa League. Il Napoli sarà sicuramente in seconda fascia dove potrebbe esserci anche la Roma nel caso in cui una tra Benfica o Basilea venisse eliminata durante i preliminari estivi.

Nel caso in cui portoghesi e svizzeri dovessero raggiungere la fase a gironi, allora i giallorossi scivolerebbero in terza fascia rischiando un girone di ferro in cui potrebbero pescare anche Liverpool, Porto, Manchester United, Tottenham, Borussia Dortmund. L’Inter ritorna in Champions League dopo una lunga assenza e dovrà dunque ripartire dalla quarta fascia.

PRIMA FASCIA:

REAL MADRID, 160.000 punti

ATLETICO MADRID, 140.000 punti

BAYERN MONACO, 135.000 punti

BARCELLONA, 130.000 punti

JUVENTUS, 126.000 punti

PSG, 109.000 punti

MANCHESTER CITY, 100.000 punti

LOKOMOTIV MOSCA, 22.500 punti

SECONDA FASCIA:

BORUSSIA DORTMUND, 89.000 punti

PORTO, 86.000 punti

MANCHESTER UNITED, 82.000 punti

SHAKHTAR DONETSK, 81.000 punti

NAPOLI, 78.000 punti

TERZA FASCIA:

SCHALKE, 62.000 punti

LIONE, 59.500 punti

MONACO, 57.000 punti

QUARTA FASCIA:

INTER, 16.000 punti

HOFFENHEIM, 14.285 punti

PIAZZAMENTO DA DEFINIRE:

Tra seconda e terza fascia: TOTTENHAM, 67.000 punti

Tra seconda e terza fascia: ROMA, 64.000 punti

Tra seconda e terza fascia: LIVERPOOL, 62.000 punti

Tra terza e quarta fascia: VALENCIA, 36.000 punti

Tra terza e quarta fascia: VIKTORIA PLZEN, 33.000 punti

Tra terza e quarta fascia: BRUGES, 29.500 punti

Tra terza e quarta fascia: GALATASARAY, 29.500 punti

Dai playoff arriveranno sei squadre













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com