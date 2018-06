Sorteggi Europa League 2019: data, programma e orari. Le fasce e le possibili avversarie delle italiane

L’Europa League 2018-2019 entrerà presto nel vivo con la disputa dei vari turni preliminari che definiranno il quadro completo delle squadre qualificate alla fase a gironi. La seconda competizione continentale per importanza non cambia formula: 12 gironi da 4 squadre ciascuno, le prime due classificate accedono ai sedicesimi di finale dove si uniranno alle otto retrocesse dalla Champions League. La lunga trafila dei preliminari estivi complica la definizione della composizione delle varie fasce, bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere il quadro completo della situazione ma siamo già sicuri di quali saranno le teste di serie.

In prima fascia ci saranno anche Lazio e Milan: i biancocelesti, dopo aver perso contro l’Inter lo spareggio per la Champions League, si sono dovuti accontentare di questa competizione mentre i rossoneri sperano di essere confermati visto che sono in attesa di una sentenza. In prima fascia anche Arsenal e Chelsea, Bayer Leverkusen e Villareal, Anderlecht, Sporting Lisbona, Marsiglia, Krasnodar, Real Betis ed Eintracht. La seconda fascia è definita soltanto parzialmente con Zurigo, Rennes, Vorskla Poltava, Belediyespor e Jablonec. L’Italia può puntare anche sull’Atalanta nei preliminari (probabile una seconda fascia in caso di qualificazione) oppure sulla Fiorentina se il Milan dovesse essere davvero escluso. Il sorteggio si terrà venerdì 31 agosto a Montecarlo.

PRIMA FASCIA:

Arsenal

Liverpool

Bayern Leverkun

Villareal

Lazio

Sporting Lisbona

Milan

Anderlecht

Marsiglia

Real Betis

Eintracht

SECONDA FASCIA:

Zurigo

Rennes

Vorskla Poltava

Belediyespor

Jablonec













(foto Gianfranco Carozza)