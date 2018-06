Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Il programma del sollevamento pesi agli imminenti Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona si articolerà su cinque giornate, nelle quali verranno assegnate medaglie in 6 categorie maschili ed altrettante femminili. Le gare si svolgeranno nel Pabellòn de Constantì a partire dal 23 giugno fino alle ultime finali previste per il 27 giugno.

La delegazione azzurra sarà composta da 12 atleti, equamente ripartiti tra i due generi, incluse le stelle del movimento italiano Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon, che proveranno a migliorare il bottino raccolto durante l’ultima edizione dei Giochi a Mersin (2 ori, 2 argenti e 2 bronzi). Saranno presenti anche gli altri medagliati agli ultimi Europei di Bucarest: Mirko Zanni, Jennifer Pagliaro, Giorgia Russo e Alessandra Pagliaro. Il programma dei Giochi prevede l’assegnazione di due medaglie per ogni categoria di peso, una per lo strappo e una per lo slancio (non è prevista la medaglia per la classifica del totale), quindi i titoli in palio saranno 24.

Le gare saranno visibili in streaming su Olympic Channel mentre non sono previste dirette tv. Inoltre sarà possibile seguire i Giochi del Mediterraneo 2018 tramite le dirette live testuali di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARI

Sabato 23 giugno

Ore 15:00-17:00: 62 kg M Ore 18:00-20:00: 48 kg F

Domenica 24 giugno

Ore 11:00-13:00: 69 kg M Ore 15:00-17:00: 53 kg F Ore 18:00-20:00: 58 kg F

Lunedì 25 giugno

Ore 11:00-13:00: 77 kg M Ore 15:00-17:00: 63 kg F

Martedì 26 giugno

Ore 11:00-13:00: 85 kg M Ore 15:00-17:00: 69 kg F Ore 18:00-20:00: 94 kg M

Mercoledì 27 giugno

Ore 11:00-13:00: 75 kg F Ore 15:00-17:00: 105 kg M













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federpesistica

robertosantangelo@oasport.it