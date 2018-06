Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: dominio assoluto dell’iberica Valentin Perez, doppio oro tra le -75 kg

L’ultima giornata di gare del programma del sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 si è aperta con le finali della categoria -75 kg femminile, in cui non ha partecipato nessun atleta italiana. La favorita della gara Lidia Valentin Perez, campionessa mondiale ed europea in carica, ha rispettato le aspettative del pubblico di Tarragona regalando alla selezione spagnola un doppio oro stratosferico in cui ha demolito la rivale francese Nayo Ketchanke e le altre partecipanti.

L’iberica ha dominato nello strappo, la parte di gara in cui fa sempre la differenza, staccando l’avversaria più vicina di 13 kg. Valentin Perez ha completato tre prove valide di cui la migliore è stata da 112 kg, la francese Nayo Ketchanke si è fermata ai 99 kg sollevati al primo tentativo per poi fallire due prove da 102 kg. La turca Kaya, medaglia di bronzo, ha insidiato la transalpina per un potenziale argento ma non le sono bastati 98 kg per superarla. Le egiziane Barakat e Dyab si sono piazzate appena fuori dal podio, con 94 ed 85 kg.

Nello slancio ci si poteva aspettare più equilibrio tra le due rivali ma la transalpina ha subito fallito la prima prova da 128 kg, perdendo un po’ di fiducia, mentre la beniamina locale Valentin Perez è partita sollevando 130 kg in scioltezza. La francese si è poi avvicinata con la seconda alzata da 129 kg (certificando l’argento), ma non è riuscita a portare in porto l’ultimo tentativo da 136 kg. La spagnola ha poi allargato la forbice tra sè e le altre con un ottimo secondo sollevamento di 137 kg, che ha fatto impazzire di gioia il pubblico catalano. Il bronzo è andato all’egiziana Dina Barakat con 123 kg, dopo una bella lotta con le turche Kaya e Narin che hanno chiuso la gara con 121 e 115 kg.