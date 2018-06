Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: Cristiano Ficco stupisce tutti, magico oro nello strappo tra gli 85 kg

Cristiano Ficco: classe 2001, 17 anni e un futuro radioso davanti. Oggi ha sprigionato il suo talento cristallino con una prestazione superba nello strappo della categoria -85 kg ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, vincendo una gara soffertissima in cui i rivali hanno messo sotto pressione il nostro sollevatore fino all’ultimo. L’azzurro ha dimostrato grande carattere ed è innegabile che possa avere ancora enormi margini di miglioramento considerando l’età, ma già adesso è capace di ottenere delle misure notevoli anche in campo internazionale.

La gara di strappo è stata avvincente, Ficco è partito col piede giusto aprendo la gara con 145 kg portandosi in testa. La risposta degli avversari è arrivata nella seconda prova, nella quale il greco Dimitrios Aslanidis e il tunisino Ramzi Bahloul hanno alzato rispettivamente 147 e 146 kg, ma l’azzurro si è prontamente riportato in vetta con 149 kg. A questo punto Bahloul e Aslanidis hanno alzato l’asticella davvero in alto, infatti hanno portato a termine regolarmente l’ultimo tentativo da 151 kg (per il tunisino) e 152 kg (per il greco) mettendo così tantissima pressione al nostro portacolori, il quale non si è lasciato intimorire dalle misure degli avversari ed ha conquistato il successo con uno strepitoso sollevamento da 153 kg (record italiano under 17, con questa misura sarebbe arrivato ottavo agli ultimi mondiali nello strappo).

Nello slancio l’azzurro ha portato a termine la gara al quarto posto con un solo sollevamento valido, 182 kg alzati nella seconda prova, e due tentativi falliti a 180 kg (in apertura) e a 186 kg. Il croato Amar Music ha conquistato la medaglia d’oro con 185 kg, il tunisino Bahloul si è dovuto accontentare dell’argento con 184 kg mentre Aslanidis ha completato il podio con 183 kg. Bahloul, Aslanidis e Ficco hanno tentato di superare Music all’ultima alzata, ma nessuno è riuscito nell’impresa.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Ficco- FIPE