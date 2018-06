Serbia-Svizzera, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Serbia e Svizzera si giocano il passaggio del turno nel Gruppo E ai Mondiali 2018 di calcio. Le Aquile Bianche hanno aperto il torneo con la vittoria per 1-0 sul Costa Rica e vogliono mantenere il primo posto in classifica. Gli elvetici, che hanno stupito con una grande prestazione con il Brasile, fermato sull’1-1, cercheranno il colpaccio per scavalcare gli avversari. Una sfida quindi potenzialmente decisiva, che si preannuncia molto combattuta.

Serbia-Svizzera si giocherà questa sera (venerdì 22 giugno) al Kaliningrad Stadium di Kaliningrad con calcio di inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 22 GIUGNO

20.00 Serbia-Svizzera, Gruppo E, Kaliningrad Stadium

Foto: MediaPictures.pl Shutterstock