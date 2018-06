Nigeria-Islanda, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi venerdì 22 giugno si gioca Nigeria-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le Super Aquile e i Vichinghi si fronteggiano in una partita a viso aperto, il cui esito sarà determinante per la qualificazione agli ottavi di finale. Le due squadre scenderanno in campo sapendo il risultato di Argentina-Croazia, il big match del girone della morte di questa rassegna iridata e che potrebbe indirettamente indirizzare la partita odierna.

Da una parte gli europei che cercheranno di fare leva sulla propria difesa di ferro e su un ottimo centrocampo dopo aver bloccato l’Albiceleste di Leo Messi sull’1-1. Dall’altra gli africani che sono stati sconfitti dalla Croazia all’esordio e che vogliono subito riscattarsi per rimanere ancora in corsa in questa competizione. L’incontro è aperto a tutti i risultati visti i giocatori di qualità su cui possono contare entrambe le formazioni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Nigeria-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

17.00 Nigeria-Islanda

NIGERIA-ISLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Nigeria-Islanda sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com