Scommesse Mondiali 2018: le quote delle partite di oggi. Tra certezze e possibili sorprese

Oggi si chiude la seconda tornata di partite ai Mondiali 2018. Sempre tre partite in programma, come negli altri giorni. Inghilterra-Panama chiuderà il programma del gruppo G, mentre scenderanno in campo le squadre del gruppo H. La fase finale si avvicina per cui sarà un’altra giornata da non perdere, tra chi cerca di avvicinare la qualificazione e chi non può più sbagliare.

INGHILTERRA-PANAMA

Pronostico sbilanciato in favore degli inglesi. Il Belgio ha avuto vita facile con la Tunisia e secondo i bookmakers sarà così anche per la Nazionale di Gareth Southgate, che vincendo staccherebbe il pass per gli ottavi in attesa di giocarsi il primo posto con i Diavoli Rossi nell’ultima giornata. La vittoria dell’Inghilterra paga poco, 1,22, mentre ovviamente sono molto alte le quote del pareggio e della vittoria di Panama: l’X è quotato da Snai a 6, mentre il successo dei nordamericani addirittura a 16. Invitante l’over 2,5, quotato a 1,83 rispetto all’1,90 dell’under. Molto probabile, infine, secondo Snai, il nogol (segna una o nessuna delle due squadre), quotato a 1,38 contro il 2,85 del gol.

GIAPPONE-SENEGAL

Chi vince mette è agli ottavi. Giappone e Senegal hanno vinto la prima partita e di conseguenza altri tre punti vorrebbe dire staccare il pass per la seconda fase. Sarà una partita molto equilibrata, come dimostrano anche le quote di Snai. Senegal favorito, a 2,30, mentre dalle quote sembra più probabile il pareggio (3,15) rispetto alla vittoria del Giappone (3,45). Non sarà una partita con molti gol, stando alle indicazioni dei bookmakers: l’under 2,5 è quotato a 1,60 ed è favorito rispetto al 2,20 dell’over. Quote più equilibrate, invece, nel caso di gol (1,87) e nogol (1,83).

POLONIA-COLOMBIA

Altra partita equilibrata, tra due squadre che vanno incontro ad un destino opposto. Polonia e Colombia hanno perso la prima partita ed ora non possono più sbagliare. Ecco perché il pareggio è la quota più alta, addirittura a 3,35. Secondo Snai, inoltre, sono favoriti i Cafeteros, quotati a 2,25, mentre è più difficile l’affermazione dei polacchi, a 3,30. Fa gola, poi, il 2,10 dell’over 2,5, più alto rispetto all’1,67 dell’under. Quote equilibrate per gol (1,83) e nogol (1,87).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock