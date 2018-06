Mondiali 2018, possibile tabellone “pazzo”. Ipotesi Francia-Argentina e Brasile-Germania agli ottavi di finale

Siamo alla conclusione del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2018 di calcio, in Russia, e quanto sta avvenendo sta un po’ sorprendendo. Le difficoltà di Argentina, Brasile e Germania, per esempio, sono tra gli aspetti maggiormente interessanti di questi primi incontri della rassegna iridata.

In questo senso, gli accoppiamenti degli ottavi di finale potrebbero essere decisamente interessanti. Si potrebbero prefigurare, infatti, scontri tra big, ricchi di fascino ed incertezza. In primis Brasile-Germania. I tedeschi si sono salvati per il rotto della cuffia contro la Svezia grazie ad un gradissimo gol di Kroos e sono così saliti al secondo posto nel gruppo F con tre punti all’attivo. I tedeschi potrebbero raggiungere il Messico nel caso in cui dovessero battere la Corea del Sud e contemporaneamente i centroamericani non dovessero perdere contro la Svezia (in quel caso si guarderebbe la differenza reti, attualmente teutonici a 0 e centroamericani a +2), Tuttavia ci sono serie possibilità che la formazione teutonica termini in seconda posizione.

Il Brasile potrebbe arrivare primo nel gruppo E. I sudamericani, in testa con 4 punti, gli stessi della Svizzera ma con una migliore differenza reti (+2 a +1), l’hanno spuntata con la Costa Rica nei minuti di recupero, conquistando una vittoria fondamentale per la qualificazione, dopo il pari con gli elvetici. Brasile-Germania sarebbe una partita decisamente accattivante, nonché un’occasione di rivincita per i verdeoro, ricordando il pesantissimo 7-1 di 4 anni fa in favore degli uomini di Loew.

Incrocio altrettanto affascinante quello tra Francia ed Argentina. I francesi, a punteggio pieno nel gruppo C, per effetto delle vittorie contro Australia e Perù, hanno già gli ottavi in tasca e nell’ultima partita si giocheranno il primato con la Danimarca, avendo a disposizione due risultati su tre. Per i sudamericani, la situazione è decisamente complicata. La situazione del gruppo D, infatti, vede in vetta la formazione croata a quota 6 punti e l’Albiceleste ultima con un solo punto. Tuttavia, il ko dell’Islanda, 2-0 contro la Nigeria, ha aperto degli scenari inattesi per la formazione sudamericana. Detto che la squadra di Dalic è già agli ottavi (2 vittorie, 5 gol fatti e 5 subiti), Leo Messi e compagni possono ancora puntare al passaggio di turno (da secondi), battendo l’Islanda ed augurandosi che quest’ultima non vinca contro i croati nell’ultimo match. Se, invece, le due compagini, attualmente ad un punto, dovessero vincere entrambe, entrerà in gioco un discorso di differenza reti che, in questo momento, è ad appannaggio degli islandesi (-2 contro -3). Qualora, inoltre, vi fosse ancora parità bisognerà tener conto dei gol segnati. Di seguito le restanti combinazioni:

se l’Argentina pareggia e l’Islanda vince : Argentina eliminata, Islanda agli ottavi con la Croazia.

: Argentina eliminata, Islanda agli ottavi con la Croazia. se l’Argentina pareggia e l’Islanda perde o pareggia: Nigeria agli ottavi con la Croazia.

Nigeria agli ottavi con la Croazia. se l’Argentina perde e l’Islanda vince : Nigeria agli ottavi con la Croazia.

: Nigeria agli ottavi con la Croazia. se l’Argentina perde e l’Islanda perde o pareggia: Nigeria agli ottavi con la Croazia

Si prospettano, dunque, fuochi d’artificio e non resta che attendere i riscontri sul campo.













