Mondiali 2018, Iran-Portogallo: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

I verdetti cominciano a prendere forma ai Mondiali 2018. L’ultima giornata del gruppo B metterà di fronte Iran e Portogallo. I lusitani guidano il raggruppamento con 4 punti, gli stessi della Spagna, ed hanno come obiettivo quello di vincere con più gol possibili per primeggiare. Ma la nazionale asiatica sarà un ostacolo duro, soprattutto perché i ragazzi di Queiroz sono in piena corsa per passare il turno, avendo 3 punti. Sarà grande battaglia alla Mordovia Arena.

Le probabili formazioni di Iran-Portogallo

Queiroz cambierà qualcosa rispetto all’undici che ha affrontato la Spagna. 4-5-1 confermato ma giocatori decisamente più offensivi. In difesa tutto confermato ma la novità sarà a centrocampo, dove si riprenderà il suo posto da titolare Shojaei, assente nel secondo impegno. Novità anche sull’altra fascia, perché a destra agirà Jahanbakhsh. Azmoun sarà l’unico riferimento offensivo.

Cambia anche Fernando Santos. Retroguardia confermatissima, mentre in media si riproporrà per l’ennesima volta il ballottaggio tra Joao Mario e Bruno Fernandes: come nel match di debutto con la Spagna dovrebbe partire titolare l’ex Sampdoria, con l’ex Inter pronto a subentrare. Novità anche in attacco: Guedes non ha convinto nelle prime due partite e allora toccherà ad André Silva fare da partner a Cristiano Ronaldo.

Iran (4-5-1): Beiranvad; Haji Safi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian; Shojaei, Ebrahimi, Ansarifard, Amiri, Jahanbakhsh; Azmoun

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; André Silva, Cristiano Ronaldo

Iran-Portogallo: programma, orario e su che canale vederla in tv

Iran-Portogallo è in programma lunedì 25 giugno alle ore 20.00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 e in streaming sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Mondiali FIFA.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Iran-Portogallo

Il programma

Lunedì 25 giugno

ore 20.00 Iran – Portogallo













