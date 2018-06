Scommesse Mondiali 2018, le partite di oggi (20 giugno): quote dei bookmakers e possibili pronostici

Oggi mercoledì 20 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio e, secondo i bookmakers, i tre incontri sembrano già essere segnati alla vigilia. Scenderanno in campo tre big e gli allibratori si trovano d’accordo nel dare già quasi per segnati gli incontri che si disputeranno in Russia: il Portogallo non dovrebbe avere problemi contro il Marocco, la Spagna dovrebbe sbarazzarsi dell’Iran, l’Arabia Saudita sembra già essere spacciata contro l’Uruguay. Vediamo però nel dettaglio tutte le quote secondo Snai.

PORTOGALLO-MAROCCO

I Campioni d’Europa, dopo lo scoppiettante 3-3 contro la Spagna, tornano in campo per sfidare i Leoni dell’Atlante che invece hanno perso in pieno recupero contro l’Iran. I lusitani cercano di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale, i nordafricani proveranno a rimanere in corsa. La vittoria di Cristiano Ronaldo e compagni è data a 1.67, il pareggio a 3.50, il miracolo di Benatia e compagni a 6.25. Under 2.5 a 1.70, Over 2.5 a 2.05.

URUGUAY-ARABIA SAUDITA

Il successo della Celeste, vincitrice all’esordio contro l’Egitto, sembra essere scontato: quota bassissima a 1.20. L’impresa impossibile dei mediorientali è data addirittura a 16.00, pareggio a 6.75. Attenzione a under 2.5 (a 2.15) e over 2.5 (a 1.63).

IRAN-SPAGNA

Le Furie Rosse vogliono vincere la prima partita di questa rassegna iridata dopo il pareggio contro il Portogallo e partiranno favorite, date addirittura a 1.23. Il successo dei persiani a 14, pareggio a 6.25.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com