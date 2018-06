Beach volley, World Tour 2018 Ostrava. Qualificazioni: Menegatti/Giombini fuori al primo turno. Gabriele/Carambula ci provano nel pomeriggio

Marta Menegatti e Laura Giombini chiudono immediatamente la loro avventura in Repubblica Ceca perdendo 2-1 la sfida del primo turno di qualificazioni contro la coppia numero 2 del movimento thailandese (non certo uno dei primi al mondo). Un risultato che riporta l’unica coppia che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei indietro di qualche mese e che è il preludio del cambiamento di rotta che avverrà tra poco meno di un mese quando si riunirà la coppia Menegatti/Orsi Toth a due anni dallo stop della giocatrice pugliese per l’affare doping.

Una partita difficile da raccontare, perchè giocata senza un filo logico da entrambe le coppie. Menegatti/Giombini sono in completa balia delle rivali Numwong/Hongpak (capaci quest’anno di salire sul podio sulla sabbia di casa a Satun, dove furono terze in un torneo non proprio frequentato dai top team) in un primo set senza storia che le thailandesi vincono 21-15. Nel secondo set clamoroso l’avvio delle azzurre che imbrigliano le rivali con battuta e muro e volano sul 18-4. Nel finale Numwong/Hongpak si rimettono in carreggiata e recuperano fino al 21-10. E’ quella forse la fase decisiva del match, anche se in avvio di tie break sembra ancora tutto facile per le italiane che vanno sul 7-4 ma poi si bloccano improvvisamente, subendo un break di 0-5 (8-10). Nel finale la battuta riporta avanti le azzurre (12-11) che però subiscono di nuovo un break (12-13) e, dopo aver annullato due set ball, escono sconfitte 17-15 e lasciano senza Italia il tabellone femminile del 4 Stelle ceco.

Nel pomeriggio, alle 14, ci provano tra gli uomini Pasquale Gabriele e Adrian Carambula ad entrare nel tabellone principale. La prima sfida è subito durissima per gli azzurri che se la vedranno con i francesi Krou/Aye, coppia discontinua ma capace spesso di centrare le qualificazioni al tabellone principale di tornei importanti. In caso di vittoria gli italiani affronterebbero la vincente della sfida tra i giovani lettoni Smits/Samoilovs e i lituani Rumsevicius/Kazdailis con in palio l’ingresso nel main draw.

Così il primo turno di qualificazioni maschili: Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Nemec/Pokopec (Svk), Dziadkou/Kavalenka (Blr)-Ermacora/Pristauz (Aut), Krou/Aye (Fra)-Carambula/Gabriele (Ita), Smits/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu), Grimalt/Grimalt (Chi)-Goliath/Williams (Rsa), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Winter/Hörl (Aut), Boehlé/van de Velde (Ned)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra), Gala/Kufa (Cze)-Mayer/Crabb (Usa), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Kufa/Vala (Cze), Thole/Wickler (Ger)-Kolinske/Evans (Usa), Berntsen/Mol (Nor)-Regza/Smedins (Lat), Weiss/Tichy (Cze)-Semenov/Leshukov (Rus), Yarzutkin/Sivolap (Rus)-Myslivecek/Pihera (Cze), Urlu/Mermer (Tur)-Thiago/George (Bra), Charly/Tigrito (Ven)-Seidl/Dressler (Aut), Namesansky/Hovorka (Svk)-Heidrich/Gerson (Sui)

Così il primo turno di qualificazioni femminili: Behrens/Ittlinger (Ger)-Bye, Menegatti/Giombini (Ita)-Numwong/Hongpak (Tha) 1-2 (15-21, 21-10, 15-17), Futami/Hasegawa (Jpn)-Davidova/Olivova (Cze), Rehackova/Knoblochova (Cze)-Caluori/Gerson (Sui), Strbova/Dubovcova (Svk)-Maixnerova/Stochlova (Cze), Ceynowa/Kloda (Pol)-Gordon/Bukovec (Can), Eiholzer/Steinemann (Sui)-Soria/Carro (Esp), Szabó/Háfra (Hun)-Kravcenoka/Graudina (Lat), Liiana/Elsa (Esp)-Turnerova/Ehrenwaldova (Svk), Thurin/Thurin (Swe)-Kjølberg/Hjortland (Nor), Radarong/Udomchavee (Tha)-Wachowicz/Gruszczynska (Pol), Kotlasova/Resova (Cze)-Gallay/Pereyra (Arg), Tainá/Victoria (Bra)-Pirv/Vaida (Rou) 2-0 (21-12, 21-5), Ozolina/Caica (Lat)-Ulveseth/Lunde (Nor), Lobato/Amaranta (Esp)-Makhno/Makhno (Ukr), Bye-Stockman/Larsen (Usa).