Scherma, Europei 2018: svanisce il sogno finale per gli spadisti. La Russia batte l’Italia

La squadra azzurra di spada maschile scenderà in pedana per conquistare la medaglia di bronzo agli Europei di Novi Sad. Dopo la pazzesca vittoria con l’Ucraina nei quarti di finale, l’Italia (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) si è arresa in semifinale alla Russia con il punteggio di 45-40 e ha visto sfumare la possibilità di raggiungere la finale continentale.

Inizio di match molto equilibrato con addirittura Fichera e Buda che hanno chiuso sullo 0-0. Il primo break russo arriva per mano di Sukhov, che ha sconfitto 6-3 Garozzo e ha portato la Russia sul 16-11. Da quel momento i russi hanno sempre conservato un buon vantaggio e nell’ultimo assalto Fichera è sceso in pedana sotto di sette stoccate (25-18). Il siciliano ha tentato una pazzesca rimonta, arrivando anche sul -3, ma Sukhov con una serie di colpi doppi nel finale è riuscito a chiudere in suo favore per 45-40. Sarà dunque la Russia a giocarsi la finale per l’oro contro la favoritissima Francia, che ha sconfitto nettamente per 45-27 la Svizzera, che sarà dunque l’avversaria dell’Italia nella finalina 3°-4° posto.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma