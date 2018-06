Scherma, Europei 2018: Paolo Pizzo assente nella spada. L’Italia punta su Marco Fichera

L’Italia dovrà fare a meno di Paolo Pizzo nella spada agli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). Il 35enne catanese, campione del mondo in carica e numero uno del ranking, ha accusato a fine dello scorso anno un infortunio al gomito, che lo ha costretto ad operarsi lo scorso marzo. Il siciliano è in recupero e parteciperà ai Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Tarragona. A rappresentare il Bel Paese in questa rassegna troveremo invece Gabriele Cimini, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni azzurre nella spada maschile.

Nell’individuale la punta sarà Fichera, atleta che ha dimostrato di poter lottare con i migliori al mondo nell’ultimo anno ed ora è pronto al definitivo salto di qualità. Il 24enne azzurro in questa stagione non è ancora riuscito a salire sul podio, ma lo ha sfiorato più volte. Le medaglie sono alla sua portata, ma per centrarle servirà la gara della vita. Anche Santarelli e Cimini hanno dimostrato una forte crescita e il raggiungimento dei quarti è un obiettivo concreto, anche se poi non sarà facile entrare nella zona medaglie.

Nella gara a squadre l’Italia avrà buone chance di conquistare una medaglia. Gli azzurri sono saliti due volte sul podio in Coppa del Mondo in stagione e a parte Francia e Russia, grandi favorite sulla carta, se la potranno giocare con tutte le altre nazioni. Lo scorso anno il podio è mancato sia agli Europei che ai Mondiali e quest’anno c’è quindi voglia il riscatto. L’importante per il nostro quartetto sarà però evitare i cali di concentrazione, come avvenuto lo scorso mese a Parigi, con la clamorosa eliminazione al primo turno.

Foto: bizzi-federscherma