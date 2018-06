Scherma, Europei 2018: l’Italia vuole difendere il titolo nella sciabola femminile. Rossella Gregorio punta alla finale nell’individuale

Agli Europei 2018 di scherma, che scatteranno giovedì 16 a Novi Sad (Serbia), l’Italia proverà a confermarsi assoluta protagonista nella sciabola femminile. A rappresentare il Bel paese troveremo Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi, atlete di grande talento che sono pronte a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni azzurre nella sciabola femminile.

Partiamo dalla gara a squadre dove l’Italia si presenta tra le grandi favorite. Infatti il Bel Paese è attualmente la nazione numero uno nel ranking mondiale e nel 2017 il quartetto azzurro è riuscito nella straordinaria impresa di vincere sia gli Europei che i Mondiali. In questa stagione le nostre portacolori hanno conquistato due vittorie, a Sint-Niklaas ed Atene, e sono reduci dal terzo posto a Tunisi. La sfida per il titolo sarà sulla carta ancora con la Russia. Gli ultimi assalti tra azzurre e russe sono stati sempre equilibrati, ma il nostro quartetto ha già dimostrato di saper trovare quella stoccata vincente proprio nel momento che conta di più.

Nell’individuale Rossella Gregorio punterà a bissare la finale dello scorso anno. La 27enne salernitana, attuale numero due del ranking, dopo l’argento di Tbilisi, ha chiuso il 2017 con la vittoria in Coppa del Mondo a Orléans e il secondo posto a Sint-Niklaas. Quest’anno è mancato ancora il grande acuto, ma potrebbe trovarlo proprio in Serbia. L’azzurra ha sicuramente la classe per arrivare fino in fondo, ma le pretendenti al podio sono davvero tante. A parte l’ucraina Olga Kharlan, favorita assoluta, l’ungherese Anna Marton e la francese Cecilia Berder saranno avversarie dure da battere.

Possiedono le qualità per salire sul podio anche Irene Vecchi e Martina Criscio. La prima ha conquistato uno splendido bronzo iridato lo scorso anno, ma deve ritrovare la brillantezza che è quasi sempre mancata in stagione. Criscio invece ha conquistato a gennaio la prima vittoria in carriera a Baltimora e questa sarà la grande occasione per fare il definitivo salto di qualità.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













Foto: Facebook FIE – Augusto Bizzi