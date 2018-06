Scherma, Europei 2018: l’Italia torna sul podio nella spada! Gli azzurri travolgono la Svizzera e conquistano uno splendido bronzo

L’Italia conquista una splendida medaglia di bronzo nella spada a squadra maschile agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli ha sconfitto la Svizzera con il netto punteggio di 45-29. Un risultato molto importante per il Bel Paese, che pur con l’assenza del campione del mondo Paolo Pizzo, riesce a tornare sul podio dopo averlo mancato sia agli Europei (7°) che ai Mondiali (5°) dello scorso anno.

La sfida per il bronzo è stata caratterizzata nella fase iniziale da una serie di non combattività, che hanno chiuso il primo giro sul punteggio di 4-2 per l’Italia. Nel secondo giro è uscita però la netta superiorità degli azzurri che con due grandi assalti di Cimini e Garozzo si sono portati sull’11-3. Dopo otto assalti i nostri portacolori hanno accumulato un margine di undici punti di vantaggio (19-8). Nell’ultimo assalto è salito in pedana Fichera, che con una prestazione superba ha piazzato 26 stoccate, portando così l’Italia in trionfo.

In semifinale gli azzurri si erano dovuto arrendere alla Russia per 45-40, in un assalto guidato sempre dagli avversari e in cui non è riuscito il tentativo di rimonta finale di Fichera. In precedenza l’Italia aveva superato di misura prima la Polonia con il punteggio di 20-18 e poi ai quarti l’Ucraina per 16-15 e anche in quel caso l’assalto era stato risolto da Fichera, che in questa giornata è stato il faro dell’Italia e ha riscatto al meglio la delusione dell’individuale.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Federscherma Bizzi/Trifiletti