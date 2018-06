Scherma, Europei 2018: l’Italia è in semifinale nella sciabola femminile! Battuta la Polonia

L’Italia continua il cammino verso la difesa del titolo nella sciabola femminile a squadre agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro, campione europeo e iridato in carica, ha iniziato il tabellone direttamente ai quarti, in quanto testa di serie numero uno, dove ha sconfitto la Polonia per 45-41 ottenendo così il pass per la semifinale dove affronterà l’Ucraina, che ha battuto sempre per 45-41 l’Ungheria.

In pedana sono salite Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Loreta Gulotta ha riposato. Un assalto non iniziato al meglio dall’Italia che ha chiuso il primo giro sotto 14-15. Nel secondo le nostre portacolori sono riuscite però ha tirare al meglio e hanno ribaltato il punteggio sul 30-26. Un assalto non perfetto di Gulotta ha riportato sotto le polacche, ma poi la classe di Vecchi e Gregorio ha rimesso a posto la situazione, andando a consolidare il vantaggio e ottenendo così la vittoria con quattro punti di margine.

Foto: Facebook FIE – Manky/Bizzi