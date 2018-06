Scherma, Europei 2018: la Russia difende il titolo nella spada maschile. Battuta la Francia

La Russia difende il titolo a squadre nella spada maschile agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). I russi sono riusciti nell’impresa di battere in finale la Francia, campione iridata ed olimpica in carica, con il netto punteggio di 45-34, andando così a bissare l’oro conquistato lo scorso anno a Tbilisi. Sul terzo gradino del podio troviamo l’Italia, con il quartetto formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli che ha travolto 45-29 la Svizzera, conquistando così il bronzo.

La finale inizia subito con i russi avanti, con il 2-0 firmato da Sukhov. Nel secondo assalto Khodos aumenta il vantaggio a quattro punti e Bida aggiunge un’altra stoccata. Il primo giro si chiude quindi con la Russia avanti 14-9. Nella seconda serie arrivano due grandi assalti di Khodos e Bida che aumentano ulteriormente il gap sul 30-21. Nelle sfide conclusive il terzetto russo resta lucido, amministra il vantaggio e può così esultare per un grande trionfo.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Federscherma Bizzi/Trifiletti