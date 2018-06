Scherma, Europei 2018: la russa Sofya Velikaya torna regina nella sciabola. Nessuna azzurra supera gli ottavi

La gara individuale di sciabola femminile non regala gioie all’Italia agli Europei 2018 di scherma, partiti oggi a Novi Sad (Serbia). Le due migliori azzurre, Irene Vecchi e Martina Criscio, sono infatti uscite di scena agli ottavi. Grandissimo ritorno invece per la russa Sofya Velikaya, che dopo il lungo stop per la maternità, si laurea per la quarta volta in carriera campionessa continentale.

Velikaya, che in bacheca vanta anche due ori iridati e due argenti olimpici, ha battuto in finale la francese Cecilia Berder con il punteggio di 15-10. In precedenza la 33enne russa aveva travolto 15-6 la polacca Marta Puda, che ottiene così il bronzo insieme alla giovane russa Svetlana Sheveleva, superata 15-9 da Berder.

Tornando invece al cammino delle italiane, Vecchi, bronzo iridato in carica, aveva aperto in modo brillante il torneo, riuscendo a battere prima la bulgara Ioanna Efimova per 15-4 e poi all’ultima stoccata (15-14) la russa Yana Egorian, campionessa olimpica in carica. L’azzurra si è però poi dovuta arrendere 15-7 all’ucraina Alina Komaschuk. Criscio, dopo aver superato la tedesca Lisa Gette e la francese Manon Brunet, entrambe per 15-11, è stata sconfitta dalla spagnola Araceli Navarro per 15-12.

Stop invece al secondo turno per Rossella Gregorio, argento uscente, che dopo aver ottenuto il primo posto nel seeding, ha pagato un sorteggio sfortunatissimo ed è stata eliminata da Velikaya per 15-11. Fuori allo stesso turno anche Loreta Gulotta, sconfitta 15-13 dalla francese Caroline Queroli.

Foto: Federscherma Bizzi