Scherma, Europei 2018: la Francia concede il bis nella spada femminile. Azzurre quinte ed eliminate ai quarti

La Francia si laurea per il secondo anno consecutivo Campione d’Europa nella spada femminile. Le transalpine hanno conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre a Novi Sad, dopo aver sconfitto in finale la Polonia con il punteggio di 41-40 al minuto supplementare

Sul podio ci sale anche l’Estonia, grande favorita della vigilia dopo la storica tripletta nell’individuale. Le estoni conquistano la medaglia di bronzo dopo aver sconfitto nella finale 3°-4° posto l’Ucraina con il punteggio di 42-37.

Si ferma nei quarti di finale il cammino delle azzurre. Spada femminile italiana che resta dunque senza medaglia in questi Europei e che si deve alla fine accontentare del quinto posto. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio aveva superato agli ottavi nettamente Israele per 45-29, per poi arrendersi alla Francia con il punteggio di 45-35 in un match che ha visto sempre avanti le transalpine.

Negli assalti per decidere poi i piazzamenti finali l’Italia ha battuto la Romania per 41-31 e poi si è ripetuta anche contro la Russia, sconfitta nettamente per 45-29. Un successo che ha dato così il quinto posto a Fiamingo e compagne.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma