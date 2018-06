Scherma, Europei 2018: Italia in finale nel fioretto femminile! Le azzurre demoliscono anche la Germania

Un altro monologo azzurro ed il Dream Team combatterà per la medaglia d’oro. L’Italia è in finale nella prova a squadre di fioretto femminile agli Europei di Novi Sad, dopo aver battuto agevolmente in semifinale la Germania con il punteggio di 45-26. Adesso il quartetto azzurro (Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini) sfiderà la Russia di Inna Deriglazova e cercherà di conquistare il primo oro azzurro di questa rassegna continentale.

Equilibrio tra le due nazionali che è durato al massimo due assalti, prima del perentorio 5-0 di Volpi su Behr. La 21enne tedesca risulta essere l’anello debole della Germania e il 7-1 di Errigo nei suoi confronti permette all’Italia di allungare sul 25-17. Da quel momento è un assoluto dominio per le ragazze del CT Cipressa. L’Italia dilaga e alla fine si impone per 45-26.

Nei quarti di finale l’Italia aveva nettamente sconfitto anche l’Ucraina sempre per 45-26. Davvero tutto molto semplice per le azzurre, che hanno anche lasciato a riposo in questa sfida Arianna Errigo. Subito un inizio in discesa per le italiane con il 5-0 di Mancini su Chentsova. Volpi e Cini hanno poi allungato fino al 15-5. E’ stato un vero e proprio assolo per le azzurre, capaci di giungere fino al 40-18, per poi chiudere all’ultimo assalto sul 45-26.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma