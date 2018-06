Scherma, Europei 2018: il programma di giovedì 21 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi (giovedì 21 giugno) si svolgerà la sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). Si assegneranno i titoli nelle due restanti gare a squadre: spada femminile e sciabola maschile. L’Italia che grazie all’oro conquistato dal Dream Team, si trova al secondo posto nel medagliere, proverà a migliorare ulteriormente il proprio bottino e chiudere in modo positivo questa rassegna continentale.

Il programma delle gare si aprirà alle 9.00 con le fasi eliminatorie, mentre dalle 18.00 si svolgeranno gli assalti finali, che verranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e in streaming sui raisport.rai.it. Sarà possibile seguire tutte le gare con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della giornata. Di seguito il programma completo e tutti gli azzurri in gara.

EUROPEI SCHERMA 2018

Giovedì 21 giugno

9.00 Spada femminile a squadre: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Sciabola maschile a squadre: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele

18.00 Finali

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:bizzi federscherma