Hockey pista, Europei 2018: il calendario completo. Programma e orari delle partite

Gli Europei 2018 di hockey su pista andranno in scena in Spagna, a La Coruna, tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Nei giorni scorsi, la Federazione Internazionale ha diramato il calendario delle partite dei gironi di qualificazione, che si disputeranno nel Pazo dos Deportes de Riazor. Le squadre sono suddivise in due gruppi: nel gruppo A figurano 5 squadre che si contenderanno i primi quattro posti per accedere ai quarti di finale; nel gruppo B, invece, sono presenti 6 squadre che si sfideranno per entrare tra le prime quattro in classifica. Il 20 luglio si svolgeranno i quarti di finale e le vincitrici si affronteranno il giorno seguente nelle semifinali, preludio alle finali che andranno in scena domenica 22 luglio.

Il gruppo A comprende Francia, Svizzera, Portogallo, Andorra e Austria. E in particolare il Portogallo, campione in carica, e la Francia sembrano attrezzate per giocarsi la vittoria fino in fondo. Il gruppo B, invece, include l’Italia, che affronterà Germania, Olanda, Inghilterra, Belgio e soprattutto la corazzata Spagna, padrona di casa. Gli azzurri due anni fa in Portogallo sono arrivati secondi e proveranno a migliorarsi ancor per ripetere l’exploit del 2014 e lasciare il segno davanti al pubblico iberico. Le gare non saranno trasmesse in tv, ma saranno visibili in diretta streaming su Cerh TV.

PROGRAMMA E ORARIO

GIRONE A

Domenica 15 luglio, ore 15.00: Svizzera-Austria

Domenica 15 luglio, ore 22.00: Andorra-Portogallo

Lunedì 16 luglio, ore 14.30: Francia-Andorra

Lunedì 16 luglio, ore 15.00: Portogallo-Svizzera

Martedì 17 luglio, ore 12.30: Austria-Francia

Martedì 17 luglio, ore 17.30: Svizzera-Andorra

Mercoledì 18 luglio, ore 10.00: Francia-Svizzera

Mercoledì 18 luglio, ore 22.00: Austria-Portogallo

Giovedì 19 luglio, ore 12.30: Andorra-Austria

Giovedì 19 luglio, ore 22.00: Portogallo-Francia

GIRONE B

Sabato 14 luglio, ore 20.00: Spagna-Inghilterra

Domenica 15 luglio, ore 14.30: Germania-Olanda

Domenica 15 luglio, ore 19.30: Belgio-Italia

Lunedì 16 luglio, ore 12.00: Belgio-Germania

Lunedì 16 luglio, ore 17.00: Italia-Inghilterra

Lunedì 16 luglio, ore 19.00: Olanda-Spagna

Martedì 17 luglio, ore 10.00: Inghilterra-Belgio

Martedì 17 luglio, ore 20.00: Spagna-Germania

Martedì 17 luglio, ore 22.00: Olanda-Italia

Mercoledì 18 luglio, ore 12.30: Inghilterra-Olanda

Mercoledì 18 luglio, ore 17.30: Italia-Germania

Mercoledì 18 luglio, ore 20.00: Belgio-Spagna

Giovedì 19 luglio, ore 10.00: Olanda-Belgio

Giovedì 19 luglio, ore 17.30: Germania-Inghilterra

Giovedì 19 luglio, ore 20.00: Spagna-Italia

QUARTI DI FINALE (20 luglio)

1 Prima gruppo A-Quarta gruppo B

2 Seconda gruppo A-Terza gruppo B

3 Terza gruppo A-Seconda gruppo B

4 Quarta gruppo A-Prima gruppo B

SEMIFINALI (21 luglio)

5 Vincente 1-Vincente 3

6 Vincente 2-Vincente 4

FINALE 3°-4° POSTO (22 luglio)

Perdente 5-Perdente 6

FINALE 1°-2° POSTO (22 luglio)

Vincente 5-Vincente 6











