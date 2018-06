LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: 21 giugno. Italia da podio nelle prove a squadre di sciabola e spada donne

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. Nella spada femminile Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio sono pronte a riscattare la delusione nell’individuale e tornare sul podio. Una giornata che sarà ancora ricca di emozioni azzurre, tutte da vivere con noi.

Appuntamento alle 9.00.













Foto: bizzi federscherma