Scherma, Europei 2018: il fioretto femminile. Volpi da oro, Errigo per il riscatto

Questa è la settimana che porterà agli Europei di scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al fioretto femminile. Questi i quattro azzurri convocati: Alice Volpi, Arianna Errigo, Chiara Cini, Camilla Mancini.

ALICE VOLPI: si presenta a Novi Saad fresca del titolo italiano conquistato a Milano e che sommato al quinto posto di Shanghai fa capire che la toscana sta tornando sui livelli di inizio stagione. Primi mesi ottimi di Coppa del Mondo per la vice campionessa del mondo, con tre secondi posti consecutivi e successivamente anche la vittoria ad Algeri. In Serbia sarà duello con Inna Deriglazova, come dimostra anche la classifica mondiale con la russa prima e l’italiana seconda.

ARIANNA ERRIGO: è la campionessa in carica, ma arriva da una stagione travagliata e con pochissimi risultati positivi (due terzi posti a Torino e Cancun). Anche l’impegno con la doppia arma non ha aiutato e la monzese si presenta a Novi Sad con poche certezze e molte incognite. Resta comunque tra le favorite e proprio un risultato importante nella manifestazione continentale può segnare il suo riscatto, sbloccarla di testa e cancellare tutto il negativo dell’anno più difficile della sua carriera.

CHIARA CINI: componente ormai da tantissimo tempo del quartetto nella prova a squadre e anche questo ha portato alla sua convocazione. Arriva da una stagione individuale vissuta a corrente alternata, con tre qualificazioni ai quarti di finale a St.Maur, Algeri (sesta miglior risultato) e Tauber.

CAMILLA MANCINI: si presenta a questi Europei da numero dieci del mondo e nel gruppo delle possibili outsider per una medaglia. In questa stagione in Coppa del Mondo vanta un terzo posto a Katowice come miglior risultato. Puó davvero essere l’Europeo della consacrazione ed inoltre il suo contributo sarà fondamentale nella gara a squadre dove l’Italia punta a salire sul gradino più alto del podio e a vincere lo storico duello con la Russia.

ITALIA: sono lontani i tempi del Dream Team che dominava ogni gara e purtroppo la Russia ha ormai messo nel mirino la prima posizione mondiale occupata dalle azzurre. In questi Europei, peró, puó arrivare il riscatto azzurro e soprattutto una vittoria che ormai manca da tre gare.