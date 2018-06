Scherma, Europei 2018: il Dream Team non delude mai! L’Italia conquista finalmente il primo oro

Il Dream Team si conferma ancora una volta sul tetto d’Europa e regala all’Italia la prima medaglia d’oro agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il fioretto femminile azzurro con quello odierno ha conquistato nove titoli nelle ultime dieci edizioni. Numeri davvero impressionanti che dimostrano come il Bel Paese riesca a trovare costantemente campionesse in quest’arma.

A mettere il proprio nome nell’albo d’oro questa volta sono state Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini. Per ognuna di loro questa vittoria ha rappresentato qualcosa di diverso. Per Errigo è un ulteriore sigillo che impreziosisce una carriera straordinaria, basti pensare che dal 2009 ad oggi c’è sempre stata. L’assalto finale con la Russia ha invece confermato che Volpi è una campionessa vera. La 26enne senese ha trascinato le azzurre alla vittoria con una rimonta fenomenale che deve dargli la spinta per riuscire a conquistare anche il primo titolo individuale in carriera nei prossimi Mondiali. Mancini oggi ha fatto il definitivo salto di qualità, con un parziale di 8-2 con Inna Deriglazova, in cui ha mostrato la stoffa per fare la differenza in un grande evento. Infine per Cini è la dimostrazione che il duro lavoro e una grande determinazione pagano sempre.

Un oro che “salva” quindi la spedizione azzurra e spezza la maledizione dell’ultima stoccata, che fino ad ora era sempre stata sfavorevole all’Italia. Le nostre portacolori ci hanno quindi fatto sognare anche questa volta e ora l’obiettivo non può che essere quello di ripetersi anche ai Mondiali di Wuxi, dove ci sarà un altro titolo da difendere.

