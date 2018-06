Russia-Egitto, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi martedì 19 giugno si gioca Russia-Egitto, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A San Pietroburgo, i padroni di casa torneranno in campo dopo il roboante 5-0 rifilato all’Arabia Saudita mentre gli africani proveranno a rialzarsi dalla sconfitta patita allo scadere contro l’Uruguay. La partita è determinante per le sorti del gruppo A: chi vince metterà una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, chi perde rischia di dover dire addio alla rassegna iridata. Ci si gioca quasi tutto in novanta minuti, l’incontro sembra essere aperto a qualsiasi risultato e in campo può succedere di tutto.

Da una parte la coriacea e quadrata Russia di Golovin, dall’altra i Faraoni di Salah che ha saltato la partita d’esordio e potrebbe finalmente tornare in campo per spingere i compagni verso una storica vittoria. Si preannuncia una partita davvero molto avvincente e appassionante con molti possibili cambi di fronte, ci sarà davvero da divertirsi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Russia-Egitto, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 19 GIUGNO:

20.00 Russia-Egitto

RUSSIA-EGITTO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Russia-Egitto sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia. Diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34) col commento della Gialappa’s Band

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Alizada Studios Shutterstock