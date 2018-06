Colombia-Giappone, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Scatta quest’oggi, alle 14.00, il Girone H per quanto riguarda i Mondiali di calcio di Russia 2018: il primo match in programma per questo raggruppamento aperto ad ogni eventualità è quello tra Colombia e Giappone. Una sfida davvero molto equilibrata che vede partire con i favori del pronostico, almeno un gradino avanti sia per i bookmakers che per gli addetti ai lavori, i sudamericani.

La stella più attesa è ovviamente James Rodriguez, grandissimo protagonista quattro anni fa. Il trequartista colombiano, passato prima al Real Madrid e poi al Bayern Monaco, non è riuscito ad esplodere fino in fondo: sarà il Mondiale un passaggio chiave per la sua carriera? Pekerman schiera il solito 4-2-3-1 ultra offensivo con sugli esterni Uribe e lo juventino Juan Cuadrado alle spalle di Radamel Falcao, punta molto richiesta sul mercato.

Cambio di commissario tecnico dell’ultimo minuto per la squadra del Sol Levante che ha scelto sulla panchina Nishino. Tutta da scoprire la formazione: dovrebbe essere un 4-3-3. I nomi più noti sono quelli di Kagawa, stella del Borussia Dortmund con un passato anche in Premier League, ed Honda, fino a qualche stagione fa protagonista in Serie A con la maglia del Milan.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Colombia e Giappone sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura anche di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

18 giugno

ore 14.00 Colombia-Giappone













Foto: mooinblack / Shutterstock.com