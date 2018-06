Polonia-Senegal, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Finalmente entra in scena anche il Gruppo H ai Mondiali di calcio di Russia 2018: le ultime squadre ad esordire saranno Polonia e Senegal, che andranno in campo oggi, martedì 19 giugno 2018, alle ore 17.00, conoscendo il risultato di Colombia e Giappone, che si affronteranno alle ore 14.00.

Nel raggruppamento più incerto della rassegna iridata, ecco che ogni incontro mette in palio punti di platino per il passaggio agli ottavi. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Martedì 19 giugno ore 17.00

Polonia-Senegal

diretta tv su Italia 1

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













