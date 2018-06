Russia-Egitto, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Salah torna in campo dal primo minuto, Golovin la stella dei padroni di casa

La voglia della Russia di continuare a stupire davanti al pubblico amico e il desiderio dell’Egitto di restare aggrappati ad un sogno. La sfida che andrà in scena oggi, martedì 19 giugno, alle ore 20.00 allo Stadio San Pietroburgo sarà già un crocevia fondamentale per la qualificazione nel gruppo A dei Mondiali 2018. La Russia è reduce da un successo trionfale contro l’Arabia Saudita, ma non potrà cullarsi sugli allori, perché l’Egitto, dopo il ko nei minuti finali contro l’Uruguay, non può più sbagliare ed è pronto a lanciare nella mischia la sua stella.

Il ct Hector Cuper, infatti, schiererà Salah dal primo minuto nel trio di trequartisti che include anche Elsaid e Trezeguet alle spalle di Mohsen. In mediana agiranno Hamed ed Elneny, mentre davanti al portiere El Shenawy ci saranno i centrali Gabr e Hegazy e i due esterni Fathy e Abdel-Shafi.

Il ct russo Cherchesov, dal canto suo, confermerà quasi in toto i titolari della sfida con l’Arabia Saudita e punterà su Akinfeev tra i pali, Ignashevich e Kutepov al centro della difesa, Mario Fernandes e Zhirkov sulle corsie esterne. Gazinsky e Zobnin faranno da diga in mediana alle spalle del trio composto da Samedov, Golovin e Cheryshev, che dovranno ispirare la punta centrale Smolov.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Russia ed Egitto:

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. All.: Cherchesov.

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. All.: Cuper.











Foto: bestino / Shutterstock.com