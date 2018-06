Russia-Arabia Saudita, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi, giovedì 14 giugno inizieranno i Mondiali 2018 di calcio, l’evento sportivo più importante e seguito dell’anno. La rassegna iridata si disputerà in Russia fino al 15 luglio, ci attende un mese di grande spettacolo con le migliori Nazionali del panorama internazionale pronte a fronteggiare per volare verso la Finale che si disputerà a Mosca. Ed è proprio nella capitale si disputerà anche il match d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio: scenderanno in campo la Russia e l’Arabia Saudita, al Luzhniki Stadium.

L’onore di aprire l’evento spetta come da tradizione ai padroni di casa che sfideranno i modesti arabi, una delle compagini sulla carta di minor tasso tecnico dell’intera competizione, sconfitti di recente dall’Italia di Roberto Mancini, alla prima uscita, non presente come è noto in questo torneo.

Davanti al proprio pubblico, la compagine allenata allenata da Stanislav Cherchesov vorrà iniziare con il piede giusto per nutrire aspirazioni di qualificazione agli ottavi di finale, tenendo conto di Uruguay ed Egitto, altre compagini presenti nel gruppo A. Prima del fischio d’inizio sarà prevista anche una cerimonia di apertura.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Russia-Arabia Saudita, match d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

17.00 Russia vs Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca)

RUSSIA-ARABIA SAUDITA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Russia-Arabia Saudita, match inaugurale della rassegna iridata, sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













