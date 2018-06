LIVE Russia-Arabia Saudita, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0, si alza il sipario con la partita inaugurale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Arabia Saudita, match d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio. A Mosca si apre la rassegna iridata, la capitale della Russia terrà a battesimo l’evento sportivo più atteso dell’anno. Prima del fischio d’inizio, previsto per le ore 17.00, si svolgerà anche una cerimonia d’apertura che si preannuncia altamente spettacolare. Poi la partita tanto attesa, quella di cui si sta parlando da mesi: finalmente giovedì 14 giugno, possono incominciare gli attesissimi Mondiali 2018 di calcio.

La Russia partirà con tutti i favori del pronostico. I padroni di casa avranno il sostegno del caldissimo pubblico che gremirà lo Stadio Luzniki, la formazione è molto coriacea e compatta, in grado sicuramente di avere la meglio sull’Arabia Saudita, sulla carta tra le formazioni più modeste dell’intera competizione ma che cercherà di giocare con l’orgoglio e di dare battaglia. Si parte subito alla grande con un incontro imperdibile, poi da domani si inizierà a viaggiare a pieno ritmo con tante partite al giorno e una fase a gironi assolutamente avvincente.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Russia-Arabia Saudita, match d'apertura dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













8′ Dominio della Russia in possesso palla ma i padroni di casa non riescono a creare delle nitide occasioni da gol, l’Arabia Saudita annaspa ma si difende col cuore senza riuscire comunque a ripartire.

6′ Ripartenza micidiale della Russia, Dzagoev arriva sulla trequarti, cambio di gioco repentino ma Hawsawi ci mette una pezza.

5′ L’Arabia Saudita prova a farsi vedere in avanti ma la retroguardia russa fa buona guardia e non concede grandi varchi.

3′ Non succede nulla di rilevanti sul corner ma sono sempre i russi a fare gioco.

3′ Calcio d’angolo per la Russia che gioca sulle ali dell’entusiasmo di fronte al proprio pubblico mentre i sauditi sembrano frastornati.

2′ I padroni di casa rimangono in attacco e provano a schiacciare gli arabi, Dzagoev entra in area ma non trova il tocco per il compagno.

1′ La Russia cerca di fare gioco approfittando della verve di Smolov, poi fallo su Samelov all’altezza della trequarti.

17.00 SI INIZIAAAAAAAA! Calcio d’inizio di Russia-Arabia Saudita, match d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio. Primo possesso per i padroni di casa.

16.58 E ora è davvero tutto pronto per l’inizio dei Mondiali!

16.56 Inni Nazionali.

16.55 Cinque minuti all’inizio della partita, Infantino chiude il suo breve discorso.

16.54 Putin ha concluso il suo discorso interamente tenuto nella sua lingua madre. Ora parla Gianni Infantino, Presidente FIFA.

16.50 Ora il discorso di Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa.

16.47 Le due squadre sono entrate in campo.

16.44 Conclusa la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2018. E’ stato uno spettacolo! Speriamo che Russia e Arabia Saudita siano all’altezza.

16.41 La Russia è la grande favorita della vigilia. I padroni di casa vogliono regalare una gioia ai propri tifosi, i tre punti sono fondamentali nella corsa verso agli ottavi di finale. Akinfeev e compagni dovrebbero duellare per il pass con l’Egitto di Salah, domani impegnato contro l’Uruguay.

16.40 Quarta canzone di Robin Williams che sta scaldando il pubblico prima della partita. Mancano 20 minuti al fischio d’inizio di Russia-Arabia Saudita.

16.38 Entra in campo la mascotte dei Mondiali 2018 di calcio. A centrocampo svelato anche il logo della rassegna iridata.

16.36 Duetto tra Robin e Aida, il pubblico canta con loro That’s an angel.

16.35 E ora la seconda canzone di Robin Williams. Ci si sta esibendo con questa coreografia a fare da sfondo. Stadio già gremito.

16.34 Ora si esibisce la divina Aida, una lirica conosciutissima a livello internazionale. I suoi vocalizzi mentre cavalca un’Araba Fenice.

16.31 Inizia lo spettacolo allo Stadio Luzniki di Mosca. Robin Williams apre lo show con la sua voce eccezionale.

16.30 INCOMINCIA LA CERIMONIA DI APERTURA! Trenta minuti all’inizio della partita.

16.29 Presentata anche la Coppa del Mondo. Chi la vincerà?

16.27 La cerimonia d’apertura prevede anche l’esibizione di Robin Williams.

16.26 I tifosi delle due squadre che si mescolano insieme.

16.25 Cresce l’attesa, tra pochi istanti la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio poi il calcio d’inizio di Russia-Arabia Saudita.

16.22 FORMAZIONE TITOLARE ARABIA SAUDITA:

Al-Mayouf; Al-Sahrani, Hawsawi, Hawsawi, Al-Burayk; Otayf, Al-Jassim; Al Faraj, Al Shehri, Al-DawsarI, Al-Sahlawi.

16.20 FORMAZIONE TITOLARE RUSSIA:

Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ighashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinskiy, Golovin; Samedov, Smolov, Dzagoev.

16.17 I 22 uomini in campo per Russia-Arabia Saudita.

16.15 Tra 45 minuti l’inizio della partita, prima ci sarà la cerimonia d’apertura. A breve le formazioni ufficiali.

16.14 I giocatori di punta sono l’attaccante Mohammad Al-Sahlawi in casa mediorientale e il portiere Igor Akinfeev in casa russa.

16.12 C’è solo un precedente tra le due squadre e risale a un’amichevole giocata a Riyad nel 1993. Vittoria dell’Arabia Saudita per 4-2.

16.10 La Russia non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite (3 pareggi, 4 sconfitte). L’Arabia Saudita è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Germania.

16.08 La Russia si presenta ai Mondiali senza aver disputato le qualificazioni e occupa il 70esimo posto nel ranking FIFA, tre posizioni peggio dell’Arabia Saudita che invece ha dovuto disputare le qualificazioni asiatiche.

16.06 I tifosi sono già caldi dentro e fuori lo Stadio, c’è l’atmosfera delle grandi occasioni. Ormai è tutto pronto per l’inizio dei Mondiali.

16.04 Si scende in campo per il primo incontro del gruppo A completato da Uruguay ed Egitto che invece si sfideranno domani pomeriggio. Il match odierno sarà già importante in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

16.02 Si gioca allo Stadio Luzniki di Mosca, gremito dai tifosi dei padroni di casa.

16.00 Buongiorno a tutti. Alle ore 17.00 inizieranno i Mondiali 2018 di calcio! Si parte con il match tra Russia e Arabia Saudita.

