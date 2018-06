Russia-Arabia Saudita, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Golovin e Dzagoev le frecce russe, Al-Sahlawi guida l’attacco dei Figli del Deserto

Padroni di casa subito in campo in occasione della gara d’esordio dei Mondiali 2018 di calcio in Russia, che andranno in scena tra oggi, giovedì 14 giugno, e il giorno della finale, domenica 15 luglio. La Russia di Stanislav Cherchesov non sembra disporre di un talento sopraffino, ma il fattore campo può tornare decisamente utile alla squadra ospitante, consapevole di doversi giocare tutto sin dalla prima partita contro un avversario apparentemente abbordabile ma ostico.

L’Arabia Saudita, infatti, sulla carta rappresenta una delle cenerentole del torneo, ma l’esperienza del suo gruppo e il carisma del ct Juan Antonio Pizzi non sono da sottovalutare, anche se le chance di qualificazione nel gruppo A appaiono decisamente ridotte.

Cherchesov si affiderà a Kutepov e Ignashevich davanti al portiere Akinfeev, con Mario Fernandes e Zhirkov sulle corsie laterali. Gli esterni di centrocampo saranno Samedov e Golovin, quest’ultimo oggetto del desiderio della Juventus, mentre Gazinsky, Dzagoev e Zobnin comporranno la linea mediana alle spalle dell’unica punta Smolov.

Pizzi, dal canto suo, punterà sul 4-2-3-1 con Al-Owais tra i pali, O.Hawsawi e M.Hawsawi, Al-Shahrani e Al-Harbi sulle fasce. La linea mediana sarà composta da Al-Faraj e Otayf, mentre Al-Dawsari, Al-Muwallad e Al-Jassim saranno i trequartisti alle spalle della punta centrale Al-Sahlawi.

Di seguito le probabili formazioni del match tra Russia e Arabia Saudita:

Russia (4-5-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Samedov, Gazinsky, Dzagoev, Zobnin, Golovin; Smolov. All.: Cherchesov.

Arabia Saudita (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Shahrani, O.Hawsawi, M.Hawsawi, Al-Harbi; Al-Faraj, Otayf; Al-Dawsari, Al-Muwallad, Al-Jassim; Al-Sahlawi. All.: Pizzi.











