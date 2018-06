Rugby a 7, Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018: l’Italia punta a ripetere Mosca

Tornano in campo le nazionali italiane di rugby a 7: dopo il Roma Seven, che ha visto la vittoria della compagine maschile azzurra ed il terzo posto della squadra femminile, va in scena la tappa francese, che si terrà a Marcoussis, del Grand Prix 7s Rugby Europe. Per gli uomini c’è da confermare l’ottimo terzo posto raggiunto a Mosca.

In terra transalpina saranno presenti uomini e donne. Nel torneo maschile sabato l’Italia se la vedrà, con le compagini di Svezia, Olanda e Francia, poi domenica 1 giocherà la fase finale, mentre nel torneo torneo femminile l’Italia domani affronterà il girone con Inghilterra, Francia a e Portogallo, e sabato ci sarà la fase ad eliminazione diretta.

I 12 azzurri chiamati a rappresentare il bel Paese sono:

James AMBROSINI (Lafert San Donà)

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby)

Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà)

Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927)

Gino Neil LUPINI (Lafert San Donà)

Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Luca PETROZZI (Bath University)

Andrea PRATICHETTI* (Lafert San Donà) 4 caps

Simone RAGUSI (Petrarca Padova)

Simone ROSSI (Petrarca Padova)

Gianmarco VIAN (Lafert San Donà)

Anche al femminile sono 12 le azzurre ai nastri di partenza:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA)

Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina)

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina)

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba)

Miriam PAGANI (Rugby Como)

Silvia POLESELLO (Iniziative Rugby Villorba)

Francesca SBERNA (Patarò Calvisano)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA)













Foto: Profilo Twitter FIR

roberto.santangelo@oasport.it