Francia-Argentina, Mondiali 2018: data, programma e orario. Su che canale vederla in tv l’ottavo di finale

Un ottavo di finale dal sapore intrigante aprirà le danze della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2018 in Russia. La Francia e l’Argentina si sfideranno domani, sabato 30 giugno, per contendersi il pass per i quarti nella Kazan Arena, teatro di recente della clamorosa eliminazione della Germania. Un’altra big, dunque, si accinge a lasciare la competizione, ragion per cui la sfida si preannuncia davvero ricca di emozioni.

La Francia ha conquistato il primo posto nel suo girone senza incantare, effettuando due vittorie di misura contro Australia e Perù e un pareggio a reti bianche con la Danimarca. L’Argentina, dal canto suo, ha rischiato grosso, dopo aver pareggiato con l’Islanda ed esser stata sommersa di reti dalla Croazia, e si è ritrovata agli ottavi soltanto grazie ad un gol di Rojo nei minuti finali contro la Nigeria.

Sarà Messi a dare la carica in casa Albiceleste, a seguito del gol che gli ha ridato fiducia contro la compagine africana. Ma sul fronte opposto Pogba, Mbappé e Griezmann sembrano tutt’altro che intenzionati a mollare la presa e faranno di tutto per condurre i Bleus verso la sfida contro la vincente tra Uruguay e Portogallo.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 16.00. Sarà possibile seguire la partita in tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming sul portale web di Mediaset. Potrete vivere anche insieme a noi le emozioni del match attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mondiali 2018 – Ottavi di finale

Sabato 30 giugno

Kazan Arena, ore 16.00: Francia-Argentina (diretta tv su Italia 1)











Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com