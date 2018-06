Calendario Mondiali 2018, il programma e gli orari degli ottavi di finale. Tutte le sfide e i canali per vederle in tv

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno dal 30 giugno al 3 luglio. La rassegna iridata entra nel vivo con la disputa della fase a eliminazione diretta: le migliori 16 squadre rimaste in corsa incominciano il cammino verso la Finale di Mosca. Si riparte con il primo turno a eliminazione diretta che sicuramente regalerà grandi emozioni: imperdibile il big match tra Francia e Argentina che aprirà gli ottavi di finale, da una parte Leo Messi e compagni che si sono salvati all’ultimo mentre dall’altra i giovani transalpini trascinati da Griezman, Mbappè, Pogba.

Il tabellone dei Mondiali 2018 di calcio è particolarmente squilibrato perché da una parte ci sono tante big: la vincente di Francia-Argentina se la dovrà vedere contro la vincente dell’altra super sfida tra l’Uruguay di Suarez e Cavani e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ma in quella parte di tabellone ci sono anche il Brasile di Neymar (che non deve sottovalutare il Messico) e il Belgio atteso dallo scontro con il Giappone. La Spagna sembra invece avere un’autostrada ma attenzione alla Russia padrone di casa e alla Croazia, con Colombia-Inghilterra che ci farà divertire.

Di seguito il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE MONDIALI 2018:

Uruguay vs Portogallo

Francia vs Argentina

Brasile vs Messico

Belgio vs Giappone

Spagna vs Russia

Croazia vs Danimarca

Svezia vs Svizzera

Colombia vs Inghilterra

CALENDARIO MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Svezia vs Svizzera (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Colombia vs Inghilterra (a San Pietroburgo)













Foto: Alizada Studios / Shutterstock.com