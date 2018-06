Rugby 7 femminile, le convocate dell’Italia per il raduno verso le Grand Prix Series

Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana Seven Femminile, ha convocato un raduno in vista del Women Grand Prix Series di Marcoussis. Le azzurre si ritroveranno a Roma dal 25 al 27 giugno, poi partiranno per la Francia dove affronteranno Inghilterra, Francia e Portogallo nel gruppo C. Queste le convocate per il collegiale al Giulio Onesti

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA)

Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina)

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina)

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba)

Miriam PAGANI (Rugby Como)

Silvia POLESELLO (Iniziative Rugby Villorba)

Francesca SBERNA (Patarò Calvisano)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA)