Rugby a 7, Women Grand Prix Series 2018: sesta piazza per l’Italia femminile a Kazan

Concluso il week-end per la nazionale femminile di Rugby a 7 nel Women Grand Prix Series in quel di Kazan. Le azzurre hanno agguantato in terra russa la sesta piazza al termine di una manifestazione che può essere ritenuta comunque più che sufficiente per la squadra guidata dal neo tecnico Alfredo De Angelis. Dopo il piazzamento nella parte alta del tabellone per quanto riguarda il sabato, le azzurre sono state battute dalle padrone di casa della Russia 37-0 nei quarti di finale. Buona l’affermazione sul Belgio per Maria Magatti e compagne nella semifinale per la quinta piazza: 17-7. Nella finale per il piazzamento però l’Irlanda si è imposta per 28-10.

I risultati della domenica:

Quarti di finale: Russia v Italia 37-0

Semifinale quinto posto: Italia v Belgio 17-7

Finale quinto posto: Irlanda v Italia 28-10

