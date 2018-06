Roger Federer torna numero 1 al mondo se… Tutte le combinazioni, il Maestro sfida Kyrgios a Stoccarda

Roger Federer ha demolito l’argentino Guido Pella con un doppio 6-4 e si è così qualificato alle semifinali del torneo di Stoccarda. Il Maestro prosegue la sua dirompente cavalcata sull’erba tedesca e domani pomeriggio affronterà l’australiano Nick Kyrgios con l’obiettivo di qualificarsi alla Finale da disputare poi contro il vincente del match tra il canadese Raonic e il francese Pouille.

Il Campione di Basilea ha così una ghiotta occasione per tornare numero 1 al mondo scalzando Rafael Nadal: il 36enne balzerà infatti in testa al ranking ATP nel caso in cui dovesse sconfiggere Kyrgios e approdare all’atto conclusivo del torneo teutonico. Una chance davvero unica per Roger Federer che ha incominciato la sua marcia di avvicinamento verso Wimbledon dove si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Di seguito le combinazioni che permetterebbero a Roger Federer di tornare numero 1 al mondo:

– Batte Nick Kyrgios nella semifinale del torneo di Stoccarda













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com