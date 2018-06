Polonia-Colombia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Tutto in una notte. Polonia e Colombia si giocano le speranze di qualificazione al prossimo turno nel match che le vedrà contrapposte stasera, domenica 24 giugno, nella Kazan Arena. La sfida, valida per la seconda sessione di gare del gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia, avrà come protagoniste le due favorite per l’accesso agli ottavi in un girone che però finora ha riservato grandi sorprese. La Polonia, infatti, è stata dominata dal Senegal nella prima partita, mentre la Colombia si è lasciata sopraffare dal Giappone.

Le due compagini, dunque, si trovano adesso nella condizione di non poter più fallire, in quanto un’altra sconfitta comprometterebbe in maniera irrimediabile le chance di qualificazione agli ottavi. Ma anche un pareggio, a dire il vero, potrebbe non giovare a nessuna delle due compagini, le cui ambizioni dipendono in maniera inequivocabile dall’esito del match odierno.

La Polonia si affiderà all’estro di Zielinski e Krychowiak e, soprattutto, al senso del gol dei suoi bomber Milik e Lewandowski. La Colombia, dal canto suo, può far leva su un potenziale offensivo di caratura mondiale, con Cuadrado pronto ad assistere le punte James Rodriguez e Falcao.



Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming sul sito web di Mediaset. Ma potrete seguire il match minuto per minuto anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 24 giugno

Mondiali 2018 – Gruppo H

Kazan Arena, ore 20.00: Polonia-Colombia











