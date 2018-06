Inghilterra-Panama, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Secondo impegno per l’Inghilterra, che nella seconda partita del gruppo G sfida la cenerentola Panama. La squadra di Gareth Southgate ha sofferto parecchio all’esordio e ha dovuto attendere gli ultimi minuti per avere ragione della Tunisia. Ora la sfida con i centroamericani, alla prima partecipazione di sempre ai Mondiali. L’esordio è stato tremendo, terminato con una goleada subita da parte del Belgio.

Inghilterra-Panama è in programma oggi, domenica 24 giugno, alle ore 14 italiane al Nizhny Novgorod Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 (anche in HD) mentre in streaming sarà visibile sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Mondiali FIFA.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Panama.

Il programma

Domenica 24 giugno

ore 14.00 Inghilterra – Panama













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock