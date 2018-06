Pentathlon, Europei Junior El Prat de Llobregat 2018: settimo posto per Riccardo Agazzotti e Roberto Micheli nella staffetta maschile

Giornata deludente per i colori azzurri ai campionati europei junior Under19 di pentathlon in corso di svolgimento a El Prat de Llobregat, in Spagna. Si è disputata, infatti, la staffetta maschile, e la coppia italiana composta da Riccardo Agazzotti e Roberto Micheli, non è andata oltre il settimo posto, sulle undici formazioni al via.

La medaglia d’oro è andata ai bielorussi Ivan Khamtsou e Yauheni Arol con 1531 punti, suddivisi in 245 dalla scherma, 328 dal nuoto, 286 dall’equitazione e 672 dalla laser run. Seconda posizione per i polacchi Lukasz Gutkowski e Daniel Lawrynowicz a quota 1521 punti, mentre la medaglia di bronzo è andata ai britannici Bradley Sutton e Myles Pillage con 1506 punti. Quarta posizione per gli ungheresi Andras Gaal e Balint Bernath con 1493 punti, quinta per i russi Andrei Petrov e Ivan Tarasov con 1463, sesta per i cechi Lukas Svechota e Vojtech Hercik con 1452, mentre i nostri alfieri si sono fermati a 1449. Agazzotti e Micheli hanno preso il via con 326 punti nel nuoto (tempo di 1:52.34), quindi hanno conquistato solamente 195 punti nella scherma (9 vittorie e 17 sconfitte) per poi totalizzarne 271 nell’equitazione e 657 nella laser run.

Domani il programma della kermesse iberica prevede la disputa della gara di staffetta mista.

CLASSIFICA FINALE STAFFETTA MASCHILE EUROPEI U19 2018

Foto: Roberto Micheli