Pentathlon, Europei Junior El Prat de Llobregat 2018: Riccardo Agazzotti e Roberto Micheli vanno in finale

Sono iniziati con un giorno di ritardo gli Europei Junior di pentathlon moderno scattati oggi ad El Prat de Llobregat, in Spagna: solo 29 le iscritte alla gara femminile, e così ieri non ci sono state le qualificazioni, le pentatlete sono tutte ammesse alla finale di domani. Al maschile invece gli iscritti erano 41, e allora le qualificazioni si sono rese necessarie per ridurre il numero ai canonici 36 finalisti.

Non prenderà parte alla rassegna, seppur convocato, Matteo Cicinelli, e questo forfait priva l’Italia della punta di diamante, obbligando anche i tecnici a rimpiazzare l’atleta nella staffetta mista in programma nell’ultima giornata. Intanto sia Riccardo Agazzotti che Roberto Micheli hanno superato il taglio odierno e prenderanno parte alla finale di mercoledì.

Riccardo Agazzotti ha chiuso 16° nel Gruppo A di qualificazione, facendo però segnare il miglior punteggio di ripescaggio (1095), mentre Roberto Micheli si è classificato 8° nel Gruppo B con 1108, staccando subito il pass per l’atto che assegnerà le medaglie. Domani in programma la finale femminile con Elena Micheli e Dalila Sciarra.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

robertosantangelo@oasport.it