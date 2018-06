Pentathlon, Europei Junior El Prat de Llobregat 2018: i fratelli Micheli centrano il bronzo nella staffetta mista

Si chiude con una medaglia di bronzo per l’Italia il campionato europeo Junior 2018 in corso di svolgimento a El Prat de Llobregat, Spagna. I fratelli Elena e Roberto Micheli, quindi, si sono classificati in terza posizione nella staffetta mista che ha visto il successo della coppia russa Ksenila Fraltsova e Serge Baranov con 1472 punti, davanti ai francesi Lisa Riff e Valentin Grezanle a 1465.

Per i fratelli Micheli la giornata ha preso il via con il nuoto, dove hanno centrato il quarto tempo assoluto in 1:57.10 conquistando 316 punti. Nella scherma i punti sono stati 195 per un ottavo posto complessivo. Nell’equitazione hanno completato un percorso netto che ha portato altri 300 punti, mentre nella prova finale di laser-run hanno corso con il tempo di 10.53,14 per 647 punti.Ele

Quarta posizione per gli spagnoli Laura Heredia e Joan Gispert con 1148 punti, contro i 1459 degli italiani, mentre in quinta e sesta posizione si sono piazzati i britannici Holly Parker e James Harper a 1425 punti e Pia Bukow e Jan Kauffmann a 1423.

ORDINE DI ARRIVO STAFFETTA MISTA

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Elena Micheli