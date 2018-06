Pentathlon, Europei Junior El Prat de Llobregat 2018: 16esimo Roberto Micheli, 28esimo Riccardo Agazzotti nella finale maschile vinta da Ivan Khamtsou

Poche soddisfazioni per l’italia nella finale maschile del Campionato Europeo Junior 2018 di pentathlon moderno. Ad El Prat De Llobregat (Spagna) la medaglia d’oro è andata al russo Ivan Khamtsou con 1498 punti (2:01.53 nel nuoto, 24 vittorie e 11 sconfitte nella scherma, 300 punti nell’equitazione e 10:55.59 nella corsa). che ha chiuso davanti all’ungherese Bence Kardos con 1487 ed all’austriaco Gustav Gustenau a pari punti.

Quarta e quinta posizione per altri due atleti russi, Serge Baranov (1485 punti) e Andrei Zuev (1489 punti), sesta per il polacco Lukasz Gutkowski (1462) settima per il ceco Martin Vlach (1458) ottava per il francese Valentin Grezanle (1453) nona per il suo connazionale Paolo Singh (1443) e decima per lo spagnolo Cristian Chamizo (1439).

I due rappresentanti italiani hanno chiuso al 16esimo posto con Roberto Micheli (1420 punti, suddivisi in 2:03.54 nel nuoto, 15 vittorie e 20 sconfitte nella scherma, 300 punti nell’equitazione e 11:13.71 nella corsa, 15esimo assoluto). Riccardo Agazzotti, invece, ha concluso la sua prova in 28esima posizione con 1388 punti, con il settimo tempo nel nuoto in 2:00.34, 17 vittorie nella scherma con 18 sconfitte, 293 punti nell’equitazione e 11:57.43 nella laser run solamente 32esimo.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

Foto: Roberto Micheli