Pallanuoto, Super Final World League 2018: il Montenegro beffa l’Ungheria in finale, trionfo dei magiari

Brutta beffa per l’Ungheria alla Duna Arena, in casa, per quanto riguarda la Super Final di World League di pallanuoto maschile 2018: i magiari sono stati sconfitti nell’atto conclusivo dal Montenegro per 13-11 ai tiri di rigore. Secondo trionfo nella manifestazione da quando è indipendente per il Montenegro (erano già riusciti nell’impresa nel 2009), grandissima settimana chiusa con la ciliegina sulla torta dello scalpo ai beniamini di casa. A fare la differenza ai tiri dai due metri è un Lazovic strepitoso.

UNGHERIA-MONTENEGRO 11-13 d.t.r (2-2, 4-2, 2-3, 1-2; 2-4 ai rigori)

Ungheria: V. Nagy, Angyal, K. Manhercz 2, Zalanki, Vamos 1, Mezei 1, D. Jansik, Ge. Kovacs 1, Erdelyi 2, Batori 2, Bedo, Pohl, Kardos. All. Marcz

Montenegro: Lazovic, Dr. Brguljan, B. Banicevic, M. Petkovic 1, Vidovic, Dj. Radovic, M. Janovic 1, Djurdjic, A. Ivovic 3, Misic 3, Draskovic 1, Spaic, Kandic. All. Gojkovic

Arbitri: Moller (Arg) e Alexandrescu (Rou)

Note: sequenza rigori: Vamos parato, A. Ivovic gol, Zalanki parato, Djurdjic gol, Batori gol, Draskovic gol, Manhercz gol, Dr. Brguljan gol













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Di katacarix / Shutterstock