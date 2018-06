Mondiali 2018, verso Brasile-Germania agli ottavi di finale! Tutte le combinazioni, sfida stellare all’orizzonte

Germania e Brasile potrebbero affrontarsi negli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio! C’è il concreto rischio che due delle corazzate favorite per la conquista del titolo iridato si incrociano subito nel primo turno a eliminazione diretta. I Campioni del Mondo si sono salvati all’ultimo minuto contro la Svezia grazie a un gran gol di Kroos e sono così saliti al secondo posto nel gruppo F con tre punti all’attivo. I tedeschi potrebbero acciuffare il Messico nel caso in cui dovessero battere la Corea del Sud e contemporaneamente i Sombreros dovessero perdere contro la Svezia (in quel caso si guarderebbe la differenza reti, attualmente teutonici a 0 e centroamericani a +2), ma è più probabile che finiscono in seconda posizione battendo la compagine asiatica.

Il Brasile potrebbe arrivare primo nel gruppo E. I verdeoro al momento sono in testa con 4 punti, gli stessi della Svizzera ma con una migliore differenza reti (+2 a +1). Neymar e compagni se la dovranno vedere contro l’arrembante Serbia che vuole vincere per passare il turno mentre gli elvetici affronteranno la già eliminata Costa Rica. Brasile-Germania sarebbe una partita pirotecnica, una vera e propria finale anticipata a quattro anni di distanza dal sonoro 7-1 che gli uomini di Loew rifilarono ai sudamericani in casa.













Foto: CP DC Press Shutterstock.com